Sigurtà, catalogo 2026: la scuola va a caccia di api e antichi reperti

Il parco Sigurtà lancia il catalogo didattico 2026: aperte le prenotazioni per i 10 nuovi percorsi.

L’attesa per la riapertura del parco Sigurtà, prevista per sabato 7 marzo 2026, è accompagnata dal lancio di un catalogo didattico completamente rivisitato. L’oasi naturalistica, forte di oltre vent’anni di esperienza nell’educazione in natura, propone dieci percorsi immersivi, pensati per coinvolgere attivamente studenti dall’asilo alle scuole superiori.

L’obiettivo per la stagione 2026 è trasformare l’apprendimento in esperienza diretta, stimolando curiosità e osservazione in uno dei giardini più belli d’Europa.

Ecosistema e nuove scienze.

Il cuore della proposta 2026 batte per l’ecologia e la biodiversità. Due percorsi inediti arricchiscono l’offerta.

“Le api: amiche della biodiversità” : Un’esplorazione del mondo degli impollinatori, che insegna l’organizzazione delle api attraverso arnie didattiche e culmina nella costruzione di casette per insetti (bee hotel) da portare in classe.

: Un’esplorazione del mondo degli impollinatori, che insegna l’organizzazione delle api attraverso per insetti (bee hotel) da portare in classe. “Il seme girovago”: Un laboratorio pratico in cui i bambini creano sfere di argilla e semi, introducendo il concetto di guerrilla green (giardinaggio spontaneo), o le portano a casa per osservare la germinazione.

Il Parco continua a esplorare l’affascinante regno vegetale con attività come “I cercatori di foglie” , che non solo insegna a distinguere le tipologie arboree, ma introduce anche il concetto di “intelligenza delle piante”.

Viaggio oltre i cancelli: storia e preistoria.

Il programma didattico si distingue per l‘espansione dell’offerta storico-territoriale, grazie a nuove sinergie.

Viaggio nei giardini del tempo : In collaborazione con la Grotta di Fumane (VR), uno dei siti archeologici preistorici più importanti d’Europa. Il percorso unisce la visita guidata alla grotta al mattino con un itinerario guidato nel Parco al pomeriggio.

: In collaborazione con la (VR), uno dei siti archeologici preistorici più importanti d’Europa. al mattino con un itinerario guidato nel Parco al pomeriggio. Parco e Ossario di Custoza: Un itinerario che si concentra sulla storia del Risorgimento, esplorando il monumento che ricorda i caduti delle battaglie del 1848 e 1866, e prosegue tra le colline teatro di quegli eventi.

Completano l’offerta i laboratori di “Parc’ Orienteering” per imparare l’orientamento con bussole e cartine topografiche, e le collaborazioni consolidate con il Museo Nicolis e Navi Andes di Mantova. Le scuole possono già prenotare i percorsi online per la stagione che si concluderà il 15 novembre 2026.