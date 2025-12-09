Incidente frontale tra auto e furgone sulla strada regionale 10 a Legnago: due feriti gravi, in codice rosso all’ospedale.

Incidente frontale nella mattinata di oggi, martedì 9 dicembre, sulla strada regionale 10, nel territorio del comune di Legnago. Secondo una prima ricostruzione un’auto e un furgono si sono scontrati frontalmente, per cause ancora da accertate, qualche minuto prima delle 8.

Sul luogo dell’incidente sono interventi quattro mezzi di soccorso del Suem 118, oltre ai mezzi e al personale dei vigili del fuoco. Un primo bilancio dello schianto parla di due persone ferite in modo serio, trasportate in codice rosso negli ospedali di Legnago e di Borgo Trento a Verona. Al vaglio della polizia stradale la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++