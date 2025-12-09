In piazza Bra e via Roma, in centro a Verona, arrivano 190 bancarelle di Santa Lucia: ecco come cambia la viabilità.

Dal mattino del 10 alla sera del 13 dicembre, in piazza Bra e via Roma a Verona tornano le tradizionali bancarelle di Santa Lucia. L’antica manifestazione fieristica si svolge nelle giornate precedenti il giorno di Santa Lucia, 13 dicembre, e ha il suo momento culmine nella notte tra il 12 e il 13 dicembre.

Secondo la tradizione, in questa notte la Santa, con il suo asinello e aiutata dal Gastaldo, porta giocattoli, dolci e doni ai bambini buoni. Ma anche carbone ai più birichini. Per Santa Lucia a Verona sono presenti in piazza Bra e via Roma circa 190 banchi e bancarelle di venditori ambulanti, provenienti da tutta Italia.

Cambia la viabilità.

Divieto di transito.

Dal 9 dicembre ore 15.00 al 13 dicembre ore 24.00, in:

piazza Bra e in via Degli Alpini , eccetto i veicoli degli ambulanti impegnati nel carico/scarico della merce.

e in , eccetto i veicoli degli ambulanti impegnati nel carico/scarico della merce. corso Porta Nuova, nel tratto tra via dei Mutilati e piazza Bra, con le sole eccezioni per mezzi di soccorso e pronto intervento, polizia locale e forze dell’ordine, Taxi, NCC, AMIA in servizio, frontisti diretti in vicolo Dietro Listone (civici 1–7).

Deroghe e percorsi consentiti.

In deroga ai divieti di cui sopra, in piazza Bra e in via Degli Alpini è comunque consentito il transito ai mezzi di: soccorso e pronto intervento, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, ATV s.r.l., Taxi, veicoli NCC, AMIA in servizio pulizia.

e in è comunque consentito il transito ai mezzi di: soccorso e pronto intervento, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, ATV s.r.l., Taxi, veicoli NCC, AMIA in servizio pulizia. Dal 10 al 13 dicembre 2025 nella fascia oraria 23.00 – 9.00, è consentito il transito in via Roma ai soli residenti di via Dietro Listone e ad AMIA, per accedere ai passi carrai, agli stalli di sosta e ai cassonetti, a velocità limitata e con precedenza ai pedoni.

Divieto di sosta con facoltà di rimozione.

Dalle 9 dicembre ore 15.00 al 13 dicembre ore 24.00, in:

sul marciapiede di via Degli Alpini, area riservata ai banchi degli espositori. corso Porta Nuova, nel tratto tra vicolo Ghiaia e piazza Bra, comprese le aree centrali sotto l’orologio destinate alla sosta breve e al carico/scarico.

Trasferimento fermata trenino turistico.

Dal 9 dicembre ore 00.00 al 4 dicembre ore 24.00 viene revocata la fermata del trenino, che viene spostata in stradone Scipione Maffei tra i civici 10 e 12.

Sosta Taxi.

Dal 9 dicembre ore 15.00 al 13 dicembre ore 24.00, è consentita la sosta ai Taxi in corso Porta Nuova, lato civici pari, tra via dei Mutilati e piazza Pradaval.

Misure integrative attivabili dalla polizia locale.

La polizia locale, qualora lo richiedano particolari condizioni di traffico, potrà disporre ulteriori chiusure temporanee al transito riguardanti:

Corso Porta Nuova (tra via Battisti e via Paglieri), con le sole eccezioni per mezzi autorizzati, frontisti e veicoli destinati a carico/scarico nelle vie adiacenti

(tra via Battisti e via Paglieri), con le sole eccezioni per mezzi autorizzati, frontisti e veicoli destinati a carico/scarico nelle vie adiacenti Corso Porta Nuova , carreggiata lato civici dispari, salvo mezzi autorizzati e veicoli diretti in via Locatelli

, carreggiata lato civici dispari, salvo mezzi autorizzati e veicoli diretti in via Locatelli Via Bertoni , salvo mezzi autorizzati, frontisti e veicoli per carico/scarico

, salvo mezzi autorizzati, frontisti e veicoli per carico/scarico Via del Minatore, direzione via Montanari, salvo mezzi autorizzati e veicoli diretti a via del Minatore e via Trainotti

Ulteriori disposizioni.

La Direzione polizia locale, qualora particolari condizioni di traffico lo richiedano, ha facoltà di vietare il transito dei veicoli, in:

corso Porta Nuova , nel tratto compreso tra via Battisti e via Paglieri , ad eccezione dei mezzi di pronto intervento e soccorso, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Taxi, autobus di linea ATV, veicoli NCC, AMIA, veicoli al servizio degli invalidi, frontisti diretti nelle aree interessate o in:

– vicolo Ghiaia

– via dei Mutilati

– via Volto San Luca

– piazza Arditi

– via Marconi

– piazza Pradaval

– via S. Antonio

, nel tratto compreso tra e , ad eccezione dei mezzi di pronto intervento e soccorso, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Taxi, autobus di linea ATV, veicoli NCC, AMIA, veicoli al servizio degli invalidi, frontisti diretti nelle aree interessate o in: – corso Porta Nuova , sull’intera carreggiata prospiciente ai civici dispari, eccetto mezzi di pronto intervento e soccorso, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Taxi, autobus di linea ATV, veicoli NCC, AMIA, veicoli al servizio degli invalidi, mezzi diretti in via Locatelli;

, sull’intera carreggiata prospiciente ai civici dispari, eccetto mezzi di pronto intervento e soccorso, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Taxi, autobus di linea ATV, veicoli NCC, AMIA, veicoli al servizio degli invalidi, mezzi diretti in via Bertoni , eccetto mezzi di pronto intervento e soccorso, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Taxi, autobus di linea ATV, veicoli NCC, AMIA, veicoli al servizio degli invalidi, frontisti di via Bertoni, vicolo Stimate e vicolo Croce Verde, mezzi per carico/scarico presso gli esercizi della via;

, eccetto mezzi di pronto intervento e soccorso, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Taxi, autobus di linea ATV, veicoli NCC, AMIA, veicoli al servizio degli invalidi, frontisti di via Bertoni, vicolo Stimate e vicolo Croce Verde, mezzi per carico/scarico presso gli esercizi della via; via del Minatore, in direzione via Montanari, eccetto mezzi di pronto intervento e soccorso, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Taxi, autobus di linea ATV, veicoli NCC, AMIA, veicoli al servizio degli invalidi, frontisti diretti a via del Minatore e via Trainotti.

Obblighi di circolazione.

In caso di attivazione dei provvedimenti precedenti, si applicano i seguenti obblighi: