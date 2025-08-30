Violento nubifragio nella Bassa veronese, tra Legnago e Cerea.

Un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 30 agosto, nella zona della Bassa veronese, tra Legnago e Cerea. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco a causa di alberi crollati e cantine allagate. Allagate anche alcune strade, in particolare nella zona di Porto di Legnago.

“Il nubifragio in corso – spiega lo stesso sindaco di Legnago, Paolo Longhi – sta creando numerose criticità sul territorio, la più grave delle quali a Porto. Sono in costante contatto con la direzione di Acque Veronesi, che ha già inviato i propri tecnici e mezzi in principale urgenza in via Giordano Bruno. Già dalla prossima settimana valuteremo insieme gli interventi necessari per migliorare il sistema di deflusso, così da ridurre i rischi in caso di nuovi eventi meteorologici estremi”.