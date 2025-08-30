Scomparso dopo una lunga malattia Raimondo Zuliani, il veterinario della Lessinia.

È scomparso dopo una lunga malattia il veterinario veronese Raimondo Zuliani. Stimato e conosciuto in tutto il territorio veronese, Zuliani aveva lo studio a Cerro, ed era noto a tutti come “il veterinario della Lessinia”. Nel 2023 era stato nominato membro della “Nobile Compagnia dei Lessini”.

Il suo impegno e la sua vicinanza al mondo agricolo sono stati ricordati con affetto da colleghi e amici. Tra loro, l’ex presidente del Parco naturale regionale della Lessinia, Giuliano Menegazzi, che lo ricorda commosso sui social: “Se mi chiedessero il nome di qualcuno che ha messo anima e corpo nella Lessinia e nei suoi custodi, correndo come una matto da est ad ovest, tra i numero uno ci sarebbe sempre lui, il mitico veterinario Zuliani. Quante auto distrutte tra una stalla e l’altra, che fosse giorno o notte, Natale, Pasqua o matrimoni vari”.