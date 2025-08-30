Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Un’intensa perturbazione atlantica ci ha interessato mercoledì e soprattutto giovedì con fenomeni anche rilevanti, soprattutto nella parte settentrionale e orientale della regione, ma anche qui si è registrata una buona precipitazione sopra i 40mm. Tale perturbazione era il residuo dell’uragano Erin che ha interessato circa una decina di giorni fa gli Stati Uniti, poi man mano che si è avvicinato all’Europa ha perso le sue caratteristiche iniziali di violenza e intensità, ma è rimasta però una perturbazione piuttosto intensa.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato tempo che si mostrerà ancora instabile in quanto la depressione ci influenzerà ancora, saranno quindi possibili rovesci o temporali sparsi più probabili ancora sulla parte nord e orientale della nostra regione. I fenomeni sono impossibili da localizzare con precisione, temperature sui 16° circa per le minime, sui 27° come massime, venti deboli o moderati durante le precipitazioni, in prevalenza settentrionali.

Per domenica ci si attende un miglioramento con netta prevalenza di sole, le minime saranno in leggero calo, le massime in lieve aumento, venti deboli di direzione variabile.

Tendenza.

Per i primi della settimana il tempo non si rimetterà ancora alla stabilità, perché mancherà una zona di alta pressione, infatti si attendono dei rovesci sparsi specialmente sulle zone montane e orientali, meno nella bassa vicino al Po, anche se avremo sicuramente momenti soleggiati e ampie schiarite. Temperature in generale leggermente sotto la media soprattutto martedì.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)









