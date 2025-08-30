Falso allarme per una rissa in pieno centro a Verona: arriva la polizia, ma erano ragazzi in fila per le magliette alla moda.

A qualcuno era sembrata una maxi rissa in centro storico, ma non lo era. Erano ragazzi in fila per le magliette. Eppure nel pomeriggio di ieri, 29 agosto, in pieno centro storico a Verona sono improvvisamente arrivati carabinieri, polizia e guardia di finanza, dopo la segnalazione di un presunto raduno sospetto. Chi ha allertato le forze dell’ordine aveva infatti scambiato la folla di ragazzi per una maxi rissa, magari tra maranza.

All’arrivo delle pattuglie, però, la situazione si è rivelata ben diversa: i ragazzi, tanti, erano semplicemente in fila davanti a un temporary shop di via Catullo, il Palm Plug, per approfittare di una svendita di magliette. Nessun disordine, solo un grande afflusso di giovani clienti. Falso allarme.