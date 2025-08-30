Tre motociclisti morti in poche ore sulle strade veronesi.

Una giornata drammatica, un venerdì nero per le strade veronesi: in meno di dodici ore tre persone, tre motociclisti, hanno perso la vita in altrettanti incidenti stradali.

Il primo incidente si è verificato in mattinata a Veronella, lungo la provinciale 7 in via Nuova Padovana. Mattia Adami, 20 anni, residente a Zimella, si è scontrato durante un sorpasso con un’auto d’epoca guidata da un 39enne. Soccorso e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Borgo Trento, è morto poco dopo il ricovero per le gravissime ferite riportate.

Nel pomeriggio, intorno alle 16.30, un altro giovane ha perso la vita a Grezzana, nella frazione di Azzago. Daniel Antonini, 17 anni, era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un mezzo agricolo in via Praro di Azzago. L’impatto non gli ha lasciato scampo: il ragazzo è deceduto sul posto. Ferito, invece, il conducente del mezzo agricolo. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

La serie di incidenti mortali si è purtroppo conclusa in tarda serata, attorno alle 22, sulla strada regionale 11, a Caldiero. Matteo Grandis, 46 anni, residente a Zevio, ha perso il controllo della sua moto finendo fuori strada. Nonostante l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei sanitari del Suem 118, per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul luogo dell’incidente.

Tre vite spezzate, tre famiglie distrutte e una comunità scossa da una giornata che ha trasformato le strade veronesi in teatro di lutto.