Verona, lunedì 1 e martedì 2 settembre via Quattro Spade chiusa: lavori di Acque Veronesi per la pavimentazione in porfido.

Nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 settembre il tratto di via Quattro Spade, a Verona, compreso tra via Mazzini e via Pellicciai resterà chiuso al traffico automobilistico. Nelle scorse settimane Acque Veronesi aveva provveduto alla sostituzione di circa 200 metri di reti idriche e fognarie. L’intervento, dal costo complessivo di circa 300 mila euro, era terminato nello scorso mese di luglio.

La società, in accordo con l’amministrazione Comunale, ha programmato il riposizionamento dei sanpietrini in porfido nel tratto della via interessata dai lavori. Per tale motivo, lunedì e martedì saranno vietate la sosta e il transito alle autovetture tra via Mazzini e via Pellicciai. I frontisti diretti alle abitazioni nella parte non toccata dai lavori potranno circolare in deroga, anche in doppio senso, dove possibile. I mezzi di emergenza e soccorso avranno sempre accesso garantito. Il passaggio dei pedoni sarà sempre garantito, così come l’accesso per il carico e scarico merci.