Controlli a tappeto dei carabinieri sul Garda, tra Peschiera e Lazise

Intensificati i controlli dei carabinieri sul lago di Garda, tra Peschiera e Lazise, controllati anche gli esercizi pubblici.

Nella serata del 29 agosto, i carabinieri di Peschiera hanno svolto posti di controllo, rinforzati da più pattuglie, lungo le principali vie di comunicazione e accesso alle cittadine del lago di Garda, tra Peschiera, Castelnuovo del Garda e Lazise, al fine di contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, identificando persone e mezzi, controllando esercizi pubblici e persone sottoposte ad obblighi.

Inoltre, in particolare, i militari della Stazione di Lazise, congiuntamente ai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità Carabinieri di Padova ed ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Verona hanno svolto dei svolti controlli congiunti nei confronti di un esercizio pubblico di Lazise, all’esito dei quali i militari hanno deferito in stato di libertà il legale rappresentante dell’attività per violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, elevando nei confronti dell’esercizio sanzioni complessive per violazioni, anche di carattere sanitario, pari a complessivi 17.500 euro circa.

I militari della Stazione di Bussolengo invece hanno deferito in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza, un 38enne rumeno, in quanto sottoposto a controllo alla guida di velocipede elettrico, risultava positivo all’accertamento del tasso alcolemico, con valori g/l sopra la soglia consentiti dalla legge. All’esito dei servizi svolti, nel complesso, sono stati controllati complessivamente 50 veicoli e identificate 81 persone, eseguito 1 controllo di persona sottoposta ad obblighi, elevando inoltre 5 contravvenzioni al Codice della Strada.