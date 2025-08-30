Incidente tra auto e camion a Gazzo Veronese, un ferito.

Ancora un grave incidente sulle strade veronesi, dopo il tragico venerdì di ieri: erano circa le 11 di oggi, sabato 30 agosto, quando un’auto e un camion, secondo le prime informazioni, si sono scontrati nel territorio del comune di Gazzo Veronese. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato allo scontro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza: una persona è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione dell’accaduto.

++ notizia in aggiornamento ++