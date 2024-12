Lazise, il Comune festeggia: “Nella top ten dei più visitati d’Italia”. E Verona?

Lazise nella top ten dei Comuni più visitati d’Italia secondo le rilevazioni Istat.

Lazise in festa: secondo le rilevazioni Istat 2023, il Comune sulla sponda veronese del lago di Garda si conferma infatti tra i protagonisti del turismo italiano, guadagnando la decima posizione tra i Comuni più visitati d’Italia, con più di 4 milioni di presenze.

“Una destinazione unica che conquista sempre più visitatori, confermando la bellezza del Veneto e del lago di Garda come luogo ideale per le proprie vacanze”, è il commento dello stesso Comune di Lazise. Per la cronaca, al primo posto c’è Roma con 32 milioni di presenze, seguita da Venezia e Milano. Sei le località venete tra le prime dieci posizioni. E Verona? Non pervenuta nella top ten, Verona è al 19esimo posto con 2 milioni 800mila presenze.