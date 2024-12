Ubriaco alla guida vola fuori strada in piena notte e abbatte un palo della luce

Incidente a Cerea, ubriaco alla guida perde il controllo dell’auto e abbatte due segnali stradale e un palo della luce.

Nella notte del 14 dicembre a Cerea un 29enne ha perso il controllo della autovettura, quasi certamente a causa dello stato di ubriachezza, provocando un autonomo incidente stradale. Il conducente alla guida dell’autovettura ha urtato contro due cartelli stradali e abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica, fortunatamente senza causare danni ad altri utenti della strada.

Immediatamente dopo l’incidente, i carabinieri di Legnago sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro, così come i vigili del fuoco giunti sul luogo per mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata, al fine di evitare ulteriori danni o pericoli per la viabilità. Al termine degli accertamenti e dei rilievi effettuati, i militari hanno sottoposto il conducente a un controllo alcolemico, che ha dato esito positivo con un tasso di 1.26 g/l, ben oltre il limite consentito dalla legge. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti e la viabilità è tornata regolare in breve tempo.

Per quanto accaduto, il 29enne italiano è stato deferito in stato di libertà per “guida sotto l’influenza dell’alcol”, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, entrato in vigore proprio la stessa notte. Pertanto, i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida e all’applicazione di alcune sanzioni amministrative, per poi denunciare l’uomo all’Autorità Giudiziaria di Verona, nonché segnalarlo alla Prefettura di scaligera, per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti sulla base del nuovo codice della strada, che prevede sanzioni più severe per chi si mette alla guida dopo aver assunto alcool.