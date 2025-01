Quali sono i rischi professionali per un architetto?

La copertura che mette al sicuro il professionista deve essere scelta con cura, con la garanzia di ottenere un prodotto personalizzato, capace di rispondere in tutto e per tutto alle esigenze e ai bisogni del sottoscrittore.



La polizza deve essere formulata in modo tale da mettere al sicuro il professionista da colpe e danni a fronte di responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari. Per questo motivo è bene che risultino evidenti le coperture per:

danni patrimoniali

responsabilità civile verso terzi

responsabilità civile contrattuale

problematiche che sono la conseguenza di colpe gravi o lievi

che sono la conseguenza di violazione della privacy.

Per garantirsi una protezione completa, nel pacchetto assicurativo non devono mancare le tutele a fronte di colpe da ritenersi a carico di eventuali dipendenti e collaboratori. Meglio poter disporre anche di coperture per danni conseguenti la perdita di documenti e omissioni, reati di ingiuria e pregiudizi, che sono l’effetto di atteggiamenti diffamatori.



Una polizza a misura deve coprire tutti gli incarichi che un architetto è in grado di svolgere, in base alle mansioni stabilite dall’albo professionale, a esclusione di quanto non viene espressamente citato all’atto della sottoscrizione di un contratto con il cliente.



Per rispondere alle esigenze di chi svolge attività collaterali alla professione di architetto, occupandosi di docenza, revisione dei conti, amministrazione, le polizze possono essere dotate di coperture extra.



Con l’avvento del digitale anche la professione dell’architetto vede il trasferimento della maggior parte dei documenti, dei progetti e delle bozze, sui supporti informatici, operazione che innesca una problematica come quella del cyber risk. Il rischio di perdere documenti preziosi per l’attacco esterno di un pirata informatico, a causa di una distrazione o di un errore nel salvataggio sul supporto informatico, non fa dormire sonni tranquilli agli architetti. Ecco perché l’architetto può disporre di un’estensione di copertura, dedicata a tutti quei rischi che derivano da eventi accidentali che coinvolgono i sistemi informatici.