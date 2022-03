Ricerca di lavoro, a Villafranca apre la filiale di Adhr Group.

Lavoro, da martedì 22 marzo a Villafranca apre la filiale dell’Agenzia Adhr Group: si tratta della 16esima filiale in Veneto. Obiettivo supportare, grazie a un’ulteriore vicinanza fisica, aziende e candidati del territorio. L’inaugurazione coinciderà con la ricerca di oltre 50 figure per imprese della zona, che operano principalmente nel settore metalmeccanico e alimentare, ma anche in quello della logistica e del tessile.

“Stiamo notando da un lato una forte richiesta di personale da parte delle aziende e, dall’altro, una mancanza sempre maggiore di forza lavoro – spiega Enrico Graiff, sales account specialist della nuova filiale Adhr – . Il nostro territorio è molto attivo dal punto di vista imprenditoriale e, con l’apertura a Villafranca, vogliamo supportare meglio le aziende invitando chi cerca lavoro in quest’area a contattarci”.

La filiale apre le ricerche sia per neo diplomati, usciti da istituti tecnici e con qualifiche come il perito meccanico o elettrico, sia per persone adulte, uomini e donne con o senza esperienza. Le posizioni vacanti vanno dall’operaio generico fino all’addetto al confezionamento, ma si cercano anche mulettisti, saldatori, assemblatori meccanici, operatori Cnc, così come figure impiegatizie di varia natura.

“L’andamento legato al lavoro sul nostro territorio è in crescita di oltre il 20% – spiega Massimo Rigon, regional manager nord est di Adhr Group -, e in particolare la richiesta di manodopera è altissima. Le persone che cercano lavoro hanno spesso più offerte in mano per cui si genera un turnover molto più alto rispetto, ad esempio, al 2019. Dopo i lockdown dati dalla pandemia chi era rimasto senza lavoro per la chiusura di bar e ristoranti, per esempio, ha iniziato a lavorare in produzione senza nessuna esperienza pregressa. La novità è che ora le aziende sono disposte ad assumere persone anche senza esperienza nel settore, formandole in prima persona oppure organizzando corsi di formazione con la nostra azienda, con l’obiettivo di qualificare candidati altrimenti introvabili”.