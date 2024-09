A Villa Cariola due serate dedicate al Tartufo Nero della Lessinia.

Villa Cariola apre le porte agli amanti della buona cucina per due esclusive cene di gala dedicate al grande protagonista del territorio: il tartufo nero della Lessinia. le serate sono state organizzate per il 22 settembre e il 25 ottobre 2024.

Due gli appuntamenti gourmet proposti da Villa Cariola per salutare l’autunno con prodotti enogastronomici che celebrano l’eccellenza della territorialità. Il tartufo nero, noto per le sue intense sfumature aromatiche, sarà il grande protagonista per una selezione di piatti raffinati e creativi. Si tratta di uno dei prodotti più pregiati del territorio veronese, che a Villa Cariola si potrà apprezzare, avvolti dalla bellezza di un’atmosfera lussuosa, ricercata e suggestiva.

La cena sarà un viaggio sensoriale alla scoperta del tartufo nero, simbolo di eccellenza della Lessinia, una zona rinomata per le sue tradizioni culinarie e la qualità dei suoi prodotti. Gli ospiti avranno l’opportunità di degustare piatti esclusivi e creativi, che esaltano al meglio le note aromatiche di questo autentico tesoro del territorio.