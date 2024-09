Ferito sul Carega, 76enne portato per chilometri nella notte dal Soccorso alpino

Elicottero impossibilitato a volare per il vento, 76enne ferito sul Carega salvato e portato per chilometri dal Soccorso alpino.

Operazione di soccorso mercoledì pomeriggio, 18 settembre, sul Monte Carega, nelle Prealpi Veronesi, dove un escursionista vicentino di 76 anni è rimasto gravemente ferito a causa di una caduta vicino al Rifugio Fraccaroli. L’uomo, che ha riportato un trauma cranico e una ferita alla testa, è stato soccorso in una difficile missione coordinata dal Soccorso Alpino di Verona.

L’allarme è scattato poco prima delle 17.30, quando l’escursionista è caduto lungo un sentiero nella zona del rifugio, situato a oltre 2.200 metri di altitudine. Vista la gravità delle condizioni, è stata immediatamente mobilitata un’eliambulanza proveniente da Trento. Ma le avverse condizioni meteo, con fortissime raffiche di vento e nuvole dense, hanno impedito all’elicottero di avvicinarsi all’area.

Impossibile utilizzare l’elicottero.

Con l’impossibilità di utilizzare l’elicottero, il Soccorso Alpino ha deciso di intervenire via terra. Una squadra di soccorritori veronesi, trasportando una barella, si è messa in marcia verso il Rifugio Fraccaroli, affiancata da un medico e un tecnico di elisoccorso che erano stati sbarcati dall’eliambulanza presso il Rifugio Boschetto. L’operazione è stata condotta in condizioni particolarmente difficili a causa delle forti raffiche di vento che continuavano a imperversare lungo i pendii della montagna.

In meno di un’ora, la squadra veloce ha raggiunto il rifugio. Il medico ha prestato le prime cure al 76enne, stabilizzandolo in vista del trasporto. Il ferito è stato quindi immobilizzato sulla barella e trasportato in sicurezza, nonostante le condizioni meteorologiche proibitive, fino al Rifugio Scalorbi.

Dopo una sosta al rifugio, il ferito è stato caricato su un fuoristrada del Soccorso Alpino, che lo ha condotto al Rifugio Pertica e successivamente al Passo Revolto, dove un’ambulanza era in attesa per il trasferimento finale all’ospedale di San Bonifacio. La moglie dell’uomo, che era con lui al momento dell’incidente, è stata anch’essa accompagnata a valle dai soccorritori.