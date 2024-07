Torna Lago di Garda in Love, l’estate a Verona si fa ancora più romantica

L’estate si fa romantica con “Lago di Garda in Love”. Dalla montagna al mare, dalle colline passando dalle città d’arte. L’amore esce dai confini shakespeariani e abbraccia tutto il Veneto.



L’iniziativa che da anni coinvolge più località nel segno di Cupido, nell’edizione estiva 2024 mette in rete ben dodici Comuni che si vestiranno di rosso dal 10 al 18 agosto grazie ad un ricco programma di iniziative “in love”. I Comuni veronesi aderenti sono Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Torri del Benaco, Lazise, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio. La kermesse vedrà sempre più solido il gemellaggio con la cittadina di Innsbruck e trasformerà il sentimento anche in un’iniziativa solidale. Località partner del progetto Soave, Montagnana e per la prima volta Rosolina Mare. Tra le novità, il coinvolgimento della sponda bresciana del Benaco con Sirmione e spettacoli di grande richiamo e a libero accesso come mongolfiere itineranti, magie di fuoco, cover band, artisti gettonati in Italia e all’estero.



“Lago di Garda in Love – Un’estate d’amore”, quarta edizione estiva, si svilupperà su nove giorni a cavallo di Ferragosto. Un programma ricco di appuntamenti e suggestioni per vivere il lago e i territori aderenti attraverso il sentire del cuore. Amore per l’arte, la musica, il territorio, il piacere di stare insieme in momenti di festa, spettacolo e convivialità. Nelle località del circuito i visitatori troveranno allestimenti e decori urbani a tema, grandi cuori luminosi, postazioni selfie in love, gigantografie del logo della manifestazione con il caratteristico cuore rosso. Altre idee in love saranno personalizzate da ristoranti, strutture ricettive e attività commerciali. Un’attrattiva unica per veronesi e turisti che avranno un motivo in più per scegliere il Garda come destinazione o per lasciarsi ispirare da altre località in rete.

Gli appuntamenti di Lago di Garda in Love.

Tra le proposte artistiche 2024 a Sirmione la OI&B Zucchero Celebration Band (sabato 10 agosto). La band padovana renderà omaggio al celebre cantautore italiano portando sul palco i suoi più grandi successi. Domenica 11 agosto il palco sarà invece per “Music in Love” con i Mara and Bad Boys mentre lo stesso giorno Lazise ospiterà l’inaugurazione ufficiale e lo spettacolo Les Montgolfières,parata festosa ispirata al fantastico racconto di Jules Verne, il “Giro del mondo in 80 giorni”. Sempre in serata la Movie Project Band si esibirà in unoriginale spettacolo tratto dalle colonne sonore dei film più famosi degli anni ‘80/’90 e a seguire il Vanessa Weiskopf (alias Lionessa Soul) live music. La talentuosa cantante austriaca trasporterà gli ascoltatori in un viaggio emozionale attraverso melodie celebri in tutto il mondo. La parata festosa di mongolfiere con colorati personaggi issati su trampoli animerà Piazzale Europa di Rosolina Mare martedì 13 agosto. La sera di Ferragosto l’appuntamento è a San Zeno di Montagna con la magia infuocata della compagnia teatrale Ordallegri. Sulle pendici del Baldo fuochi e danze spettacolari daranno vita a uno show dal ritmo magico e coinvolgente. Il programma degli spettacoli chiuderà a Torri del Benaco domenica 18 agosto con il musical inedito ​​Un Amore da Favola di Ohana Group, collettivo di artisti di Este nel racconto di personaggi e storie che hanno incantato intere generazioni.

Un aiuto anche per Riccardo Faresin.

Nell’edizione 2024 è forte la volontà di sostenere le cure mediche del giovane Riccardo Faresin, originario di Veronella, tetraplegico a causa di una tragica fatalità. Due anni fa un tuffo nelle acque di Rosolina Mare, un momento di gioia culminato in un dramma che ha cambiato repentinamente la sua vita di adolescente. Dopo un delicato intervento chirurgico Riccardo, oggi diciassettenne, è parzialmente capace di sostenere il busto, possiede flebili funzionalità delle mani e una muscolatura ridotta. Lui e i suoi genitori, però, non si arrendono. E sono certi di poter recuperare almeno parte della mobilità.

Dalla primavera dello scorso anno, Riccardo si sottopone al Centro Giusti di Firenze alla cosiddetta “Riabilitazione intensa e continuativa”, un trattamento che rafforza tutte le fasce muscolari, mirando a limitare gli handicap. Iter oltre i tradizionali protocolli sanitari previsti e perciò con costi importanti. L’organizzazione di Lago di Garda in Love ha preso a cuore questa storia e devolverà alcuni fondi per sostenere le cure di Riccardo. Per dare un segnale concreto di speranza là dove la sua vita è cambiata e da dove potrebbe tornare a scrivere un nuovo futuro. A Rosolina Mare, durante la conferenza stampa di lancio, verrà consegnato un assegno alla famiglia Faresin.