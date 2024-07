Malore in vacanza mentre fa il bagno: muore una turista veronese

La donna ha accusato un malore che purtroppo è risultato fatale.

Tragedia nel Salento dove una donna di 87 anni, residente nella provincia di Verona, è morta mentre faceva il bagno a marina di Felloniche, in provincia di Lecce. La donna, che si trovava in vacanza nel Salento con i familiari, è stata colpita da un malore mentre era in acqua. Alcuni bagnanti presenti hanno prontamente dato l’allarme notando la donna in difficoltà.

L’anziana è stato trascinato dalla forte corrente nei pressi del Lido Marinelli, dove è stata recuperata dai bagnini del lido. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare la donna: purtroppo per l’87enne non c’è stato nulla da fare.