Nuova apertura a Verona: ristorante di pesce propone un risotto blu

Apre il nuovo ristorante di pesce Mare Blu a Verona, tra le proposte un particolare risotto.

Si è tenuta lo scorso 30 settembre l’inaugurazione del nuovo ristorante di pesce Mare Blu. Si trova in via Francia 3 a Verona e ha attirato l’attenzione dei social per l’originale idea del proprietario di proporre alcune portate di colore blu, per riprendere il nome del locale, tra cui un particolarissimo risotto blu ai frutti di mare. Il menù presenta diverse specialità, tra cui cruditè, pesce gratinato, primi di mare, fritto misto, paella e molto altro. Nonostante la recente apertura, il ristorante ha ottenuto recensioni molto positive, che sottolineano la freschezza dei prodotti e il gusto delle varie portate.

Il particolare risotto blu ai frutti di mare

L’interno del locale è molto spazioso ed espone al centro della sala una piccola cantina dei vini a vista, posizionata all’interno di una scenografica struttura circolare. Per chi predilige gustare una cena con una maggiore privacy e vuole organizzare una festa più raccolta, è presente anche una saletta privata. Ciò che colpisce entrando nel locale è però un grande bancone di pesce con crostacei, capesante e ostriche in vetrina.

Il ristorante si trova in zona Zai ed è aperto dal mercoledì al lunedì a pranzo dalle 10 alle 15:30 e a cena dalle 18 alle 23:30, con chiusura il martedì.