Nuova apertura a Verona: arriva il ristorante a tema One Piece

Arriva a Verona un nuovo ristorante per gli amanti degli anime

In corso Porta Nuova ha da poco aperto ChakRamen, un nuovo ristorante giapponese a tema One Piece. Per gli appassionati delle avventure della Thousand Sunny in questo locale sarà possibile immergersi in un’atmosfera particolare, dove ogni elemento, dall’arredamento al menù richiama il mondo nipponico. Non solo One Piece, il locale è un omaggio ad alcuni degli anime più famosi, come Naruto, Doraemon e i capolavori dello Studio Ghibli.

Il locale tematico di ChakRamen

Appena arrivati è possibile scegliere il proprio grembiule e cappello da pirata da indossare. Seduti al tavolo, si può poi sfogliare il ricco menù e ordinare uno dei piatti tipici della cucina nipponica, tra cui bao, ravioli e gamberi in tempura, anche se il protagonista indiscusso è il ramen. Il piatto è a base di spaghetti di frumento serviti in brodo di carne o pesce, insaporito con salsa di soia o miso e condito con maiale affettato, alghe e kamaboko.

Da ChakRamen sarà possibile scegliere tra alternative tradizionali e innovative, con o senza brodo e con opzioni anche vegane. Il locale propone anche dolci tipici, come i famosi Dorayaki, tanto apprezzati dal famoso Doraemon. Qui sono proposti nella loro versione al cioccolato o con fagioli rossi.

La catena di cucina nipponica a tema One Piece si trova anche a Vicenza, Padova, Torino e Trieste e dalla scorsa estate è approdata anche a Verona. Nonostante la nuova apertura è riuscita ad ottenere numerose buone recensioni, che ne hanno apprezzato in la freschezza degli ingredienti e la grande quantità di cimeli e citazioni al famoso anime.

Il locale si trova in corso Porta Nuova, 78 ed è aperto tutti i giorni a pranzo dalle 12.00 alle 15.00 e a cena dalle 19.00 alle 23.00.