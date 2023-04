Occhiali da vista, quando le linee del viso contano nella scelta

Acquistare un paio di occhiali rappresenta un momento entusiasmante ma che può aprire anche tanti dubbi. Per chi ne fa un uso continuo e giornaliero, non solo come accessorio estetico che arricchisce il look, ma come componente importante per proteggere gli occhi e vedere meglio, la scelta deve essere ponderata con attenzione perché oltre che la montatura sarà indossata per molto tempo, se non sempre, condizionerà anche l’immagine che ognuno dà di sé.

Un fatto molto importante e che pesa molto alla fine sulla scelta. Ecco perché in questi casi gli elementi da prendere in considerazione sono davvero molti: non solo la qualità delle lenti e le specifiche che si desiderano, ma anche la marca della montatura ed il design dell’occhiale scegliendo quello che meglio si accosta alle caratteristiche dei lineamenti del viso della persona che li deve indossare.

Oggi la scelta è ampissima con tantissime proposte che spaziano tra colori, montature e linee differenti, scegliendo poi tra le varie marche disponibili: dai brand di nicchia, a quelli più commerciali anche se grandi punti di riferimento di questo mondo fino alle firme dell’alta moda. Gli occhiali da vista su VistaExpert, l’e-commerce tra i punti di riferimento online del settore che mette a disposizione i brand più famosi e apprezzati, si prestano a tantissime preferenze personali unendo ottime caratteristiche tecniche e linee stilistiche di pregio. A gatto, rettangolari, invisibili, quadrate, tonde, verdi, viola, marroni, c’è l’imbarazzo della scelta.

Ma dal punto di vista estetico cosa è necessario tenere conto? Sicuramente la forma del viso conta molto ed in particolare ci sono alcuni elementi di cui bisogna tenere conto. In primis si guarda al naso che è il punto focale per gli occhiali: la montatura non dovrà dare fastidio e nello stesso tempo non dovrà nemmeno scivolare. Poi ci sono le sopracciglia: la forma delle lenti e di tutta la struttura deve creare un’uniformità con la parte alta del viso, evitando di far intravedere le sopracciglia sotto la lente.

Spazio anche agli zigomi che potrebbero essere un “ostacolo” per la montatura. Se sono ben evidenti, la parte inferiore potrebbe toccali lasciando dei segni poco estetici ma dando fastidio anche dal punto di vista funzionale. In questi casi è meglio evitare le forme eccessivamente grandi. Insomma, si tratta di piccole linee guida che è sempre bene tenere a mente quando si deve scegliere una nuova montatura.