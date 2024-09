Erbe e rimedi naturali per aumentare le difese immunitarie negli adulti

Come alzare le difese immunitarie negli adulti? I rimedi naturali rappresentano un valido supporto per migliorare e potenziare le difese immunitarie del nostro organismo. Tra questi, figurano alcune piante dalle qualità specifiche. Per esempio, l’echinacea è nota per le sue proprietà antivirali e antinfiammatorie. Diversi studi suggeriscono che possa stimolare la produzione di globuli bianchi, aumentando così la nostra capacità di combattere infezioni.



La vitamina C, in veste di un potente antiossidante, gioca un ruolo cruciale nella funzione immunitaria. Essa infatti aiuta a mantenere la salute delle cellule immunitarie e può ridurre la durata dei raffreddori. Alla domanda: “Come alzare le difese immunitarie negli adulti?” è possibile aggiungere un altro rimedio efficace: la propoli. Si tratta di una sostanza resinosa prodotta dalle api che ha dimostrato una potente attività antimicrobica e antinfiammatoria.



Invece, il ginseng è un adattogeno capace di ridurre lo stress e migliorare la resistenza fisica. La sua assunzione regolare potrebbe favorire una risposta immunitaria più robusta in situazioni di affaticamento. Vi sono poi dei rimedi inferiori e tuttavia efficaci, come l’astragalo, un’erba tradizionale cinese utilizzata per migliorare l’energia e stimolare l’immunità. Mentre la radice di liquirizia possiede proprietà antivirali e contribuisce al benessere delle vie respiratorie, rendendola utile soprattutto nei periodi freddi dell’anno.



Incorporando queste erbe nella propria routine quotidiana, si possono ottenere dei benefici significativi per il sistema immunitario. Ciononostante, è sempre consigliabile consultare un professionista prima di intraprendere qualsiasi terapia naturale. Difatti, alcune piante vantano altre proprietà. Un esempio ne è la radice di liquirizia che tende a innalzare la pressione arteriosa ed è quindi sconsigliata per chi presenta questa problematica.

Come alzare le difese immunitarie negli adulti

Integratori naturali di echinacea e vitamina C

Gli integratori naturali di echinacea e vitamina C svolgono un ruolo significativo nel potenziamento del sistema immunitario. In particolare, l‘echinacea è utilizzata da secoli in ottica di prevenzione e per trattare le malattie respiratorie. Non a caso, è stata rilevata la sua capacità intrinseca di stimolare la produzione di globuli bianchi, le cellule chiave del nostro sistema immunitario e di ridurre la durata e la severità dei sintomi influenzali.



Allo stesso modo, la vitamina C è un potente antiossidante che protegge l’organismo dai danni causati dai radicali liberi. La sua assunzione regolare aumenta l’assorbimento del ferro, essenziale per garantire un sistema immunitario sano. Se combinate, l’echinacea e la vitamina C offrono un effetto sinergico nel rafforzare le difese naturali dell’organismo. Malgrado ciò, si consiglia di integrare questi nutrienti in modo equilibrato nella propria dieta per massimizzare i benefici sulla salute e di interpellare il proprio medico di fiducia al fine di personalizzare il trattamento.

La propoli e il ginseng

L’uso di integratori naturali come la propoli e il ginseng è sempre più diffuso per rinforzare il sistema immunitario, in quanto possiedono proprietà uniche che possono sostenere la salute dell’organismo. La propoli è ricca di antiossidanti e di composti antibatterici. Favorisce la risposta immunitaria attraverso la stimolazione della produzione di globuli bianchi e vanta effetti antivirali e antifungini, utili in prossimità dei cambi di stagione.



Il ginseng è un’erba adattogena famosa per le sue capacità di aumentare l’energia e ridurre lo stress. Ma soprattutto migliora la funzione dei linfociti T, elementi chiave nella difesa del corpo contro le infezioni. Pertanto, la combinazione dei prodotti in un periodo prescritto offre un supporto completo al sistema immunitario. Tuttavia, il ginseng è utile in qualsiasi stagione dell’anno proprio perché aiuta a contrastare l’insorgenza dello stress mentale.

L’astragalo e la radice di liquirizia

L’astragalo è utilizzata nella medicina tradizionale cinese per il suo alto contenuto di polisaccaridi e di flavonoidi, composti che stimolano anch’essi l’attività dei globuli bianchi. Come abbiamo già visto per altre piante già citate, i globuli bianchi giocano un ruolo fondamentale nella difesa dell’organismo per combattere gli agenti patogeni. Inoltre, l’astragalo ha dimostrato di avere effetti antiossidanti a protezione delle cellule contro i radicali liberi.



Invece, la radice di liquirizia contiene l’acido glicirrizico e altri fitochimici che supportano le funzioni del sistema immunitario. Questa pianta è nota anche per le sue proprietà antinfiammatorie e perciò utile nel trattamento di condizioni infettive e allergiche. Se gli integratori vengono assunti nei giusti quantitativi non influiscono sulla pressione sanguigna. In ogni caso, un consulto con il medico di base è utile a fugare qualsiasi dubbio in merito.