Il regista Enzo Dino ha scelto Bardolino e Costermano sul Garda per le riprese della sua ultima pellicola I luoghi della speranza.

Girato nei mesi di settembre e ottobre del 2020 tra Bardolino e Costermano del Garda, il docufilm del regista torinese ricostruisce la storia di Lucia Di Gruttola, giovane bardolinese colpita da una malattia oncologica. La donna, sconfitta la malattia, è stata poi scelta da Ezio Dino come aiuto regista per la realizzazione della pellicola, intitolata per questo I luoghi della speranza e uscita lo scorso maggio sulle piattaforme on demand.

La vicenda viene raccontata attraverso lo sguardo disincantato di Luca Mantovan, oncologo di mezza età interpretato dallo stesso regista, che vive sul Lago di Garda una quotidianità scandita dalle visite dei pazienti e una vita privata che si innesta a quella lavorativa. Riconoscibili sono infatti il lungolago Francesco Lenotti di Bardolino e il Parco dell’Amicizia dei Popoli in località Baesse, a Costermano sul Garda.

Le riprese del film al Parco dell’Amicizia dei Popoli in località Baesse, a Costermano sul Garda

Il film affronta il tema oncologico attraverso varie tematiche universali tra cui l’amicizia, lo sport, l’amore, il rimpianto, l’estetica, seguendo parallelamente le vicende di un medico oncologo e di una farmacista. Le scene di finzione si alternano a testimonianze reali di persone che hanno vissuto, direttamente o indirettamente, la malattia oncologica, come il divulgatore scientifico e conduttore televisivo Piero Angela e Massimo Di Maio, direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino.

Originaria di Bardolino è anche Benedetta De Beni, una delle attrici protagoniste della pellicola che, realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, Veneto Film Commission e F.A.V.O., la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, si è avvalsa della partecipazione delle attrici Manuela Arcuri, Cosima Coppola e Jenny De Nucci.