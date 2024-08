Come creare un cielo stellato per eventi indimenticabili

L’illuminazione è un elemento cruciale per trasformare qualsiasi evento in un’esperienza straordinaria, capace di rimanere impressa nella mente degli invitati.

Le luci non solo creano atmosfera, ma aggiungono anche un tocco di magia, rendendo ogni evento diverso dagli altri. Tra le opzioni più gettonate per illuminare gli eventi, ci sono le luci per cielo stellato,eleganti e suggestive, pensate appositamente per rendere magico qualsiasi evento.

Il cielo stellato con catene di luci led

Se si ha intenzione di creare un cielo di grandi dimensioni, allora è consigliabile acquistare LED per cielo stellato di alta qualità. Optare sulle luci professionali significa poter far affidamento sulla loro modularità, prolungabilità e sugli svariati accessori che normalmente li caratterizzano.

Un’ottima soluzione a bassa tensione è data dalle catene di luci a 24 V con maxiLED e cavo trasparente oppure di colore nero. Ovviamente è fondamentale acquistare prodotti che siano capaci di resistere all’acqua, alle basse temperature, alla salsedine e, in generale, a tutte le intemperie.

Nel caso in cui l’installazione dovesse essere temporanea e le dimensioni del cielo che si vuol creare lo permettono, è possibile altresì optare anche per una serie di luci per cielo stellato non professionali e non prolungabili, decisamente più economiche.

Un’alternativa alle serie classiche di luci, potrebbero essere le ghirlande di luci, uniche nel loro genere in quanto possiedono una grande quantità di LED concentrati tutti in un unico spazio. Questi risultano essere quasi fusi gli uni con gli altri e guardano in entrambe le direzioni, formando così una sorta di nastro di luci.

Tuttavia per l’illuminazione a cielo stellato di un evento questa soluzione non sempre si rivela essere efficiente poiché non è facile distribuire le luci in modo uniforme, e questo potrebbe creare un effetto visivo non omogeneo. Pertanto, potrebbe essere più semplice usare le catene con meno luci e tenerle tra di loro a debita distanza in modo da creare uno spettacolo semplicemente magico.

Le dimensioni

Prima di scegliere le luci per cielo stellato per decorare il proprio ambiente, è necessario considerare le dimensioni precise del “cielo” da realizzare, sia in termini di larghezza che di lunghezza. Ovviamente, più grande è l’area da illuminare, più complessa è l’installazione delle luci.

Quando si pianifica un’installazione molto grande, è consigliabile optare per un prodotto modulare e altamente estensibile. I sistemi modulari, infatti consentono di assemblare facilmente vari pezzi, adattandoli alle specifiche esigenze dello spazio da riempire.

Per quanto riguarda l’altezza dell’installazione luminosa, invece, bisogna fare un discorso differente. Infatti, bisogna tener conto della distanza del soffitto, che influisce direttamente sulla percezione visiva della densità delle luci. Una volta molto alta può richiedere meno luci per cielo stellato per creare un effetto convincente, poiché la distanza maggiore tra i LED e gli osservatori altera la percezione della densità luminosa. Questo fenomeno si verifica perché le luci distanziate su un soffitto elevato appaiono comunque molto vicine tra loro, creando l’illusione di un cielo stellato piuttosto realistico.

Di conseguenza, si possono ottenere risultati spettacolari senza dover installare un numero eccessivo di LED, semplificando così l’installazione e riducendo i costi. Invece, se il soffitto è basso, è necessario utilizzare un numero maggiore di luci.

La costruzione

Per creare un cielo stellato con le luci, è consigliabile iniziare l’installazione dal lato più corto, così da ridurre il numero di collegamenti necessari per completare l’installazione.

È bene utilizzare una catena di luci prolungabile che può estendersi fino a 100 metri e ricoprire agevolmente tutta l’area. È importante, però, evitare di tendere troppo le catene luminose, poiché in caso contrario si potrebbe creare un effetto finale poco gradevole.

Per garantire stabilità e sicurezza, inoltre, le catene dovrebbero essere appese a un cordino: si può utilizzare il nylon per allestimenti temporanei e l’acciaio per le installazioni durature, da tenere per diversi mesi.

Infine, è preferibile impiegare dei connettori multipli, poiché facilitano notevolmente il processo di installazione delle luci per il cielo stellato. Le serie professionali spesso includono numerosi multi-connettori al fine di rendere più semplice la creazione del design scelto per il soffitto. È consigliabile preparare il “lato corto” con dei connettori a T in modo da rendere la costruzione del cielo stellato ancora più semplice e veloce.