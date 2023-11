I 25 anni dei “Virtuosi Italiani”: traguardo celebrato con 14 date a Verona

A Verona un 2024 all’insegna di musica e festeggiamenti per il 25esimo compleanno dei “Virtuosi Italiani”.

I Virtuosi Italiani spengono venticinque candeline, e festeggiano con 14 date a Verona. Un traguardo prestigioso che li vedrà impegnati durante tutto il 2024 con quattordici concerti, dal 18 gennaio al 15 dicembre, nove di questi al Teatro Ristori e cinque allo Spazio San Pietro in Monastero.

Un evento realizzato con il patrocinio del Comune di Verona, il sostegno del Ministero dei Beni culturali per lo Spettacolo dal Vivo, la Regione del Veneto, gli Amici, i Sostenitori e i Soci dei Virtuosi Italiani.

In programma artisti di fama internazionale e giovani emergenti che si esibiranno in concerti che spaziano dalla tradizione fino anche alle nuove sonorità, con il chiaro obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio per età e gusti musicali, dagli amanti del genere fino alle scuole, perché è alle nuove generazioni che i Virtuosi Italiani vogliono consegnare il proprio testimone.

Presentazione della stagione 2024.

La stagione 2024 è stata presentata oggi in Sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessora alla Cultura Marta Ugolini insieme al direttore musicale de I Virtuosi Italiani Alberto Martini con il socio fondatore Alberto Ambrosini.

Cada uno ha espresso il suo più sincero pensiero, rivolgendo maggiore attenzione verso i giovani talenti, dimostrando così la capacità di rinnovare il corpo artistico. L’obiettivo è e rimarrà sempre quello di coinvolgere sempre più generazioni possibili, come sottolinea Alberto Martini, in modo tale da poterle un giorno integrare nella loro orchestra.

Programma e inaugurazione.

L’inaugurazione sarà il 18 gennaio al Teatro Ristori, in collaborazione con il Festival Mozart a Verona, con protagonista il pianista canadese, di origini francesi, Louis Lortie che sarà impegnato, accanto all’Orchestra I Virtuosi Italiani, in un programma interamente dedicato a Mozart (1756-1791).

Novità di questa edizione.

Per questa importante edizione inoltre in cartellone si aggiungono due progetti Fuori Stagione. Il primo dedicato alla Musica da camera, che si svolgerà dal 25 al 28 aprile 2024 con una serie di incontri che uniranno musica e divulgazione e che vedranno protagonisti, tra gli altri, I Virtuosi Italiani e il Trio Orelon, formazione vincitrice dell’ultima edizione dell’ARD di Monaco.

Il secondo invece sarà il 14 novembre, e vedrà la collaborazione tra I Virtuosi Italiani e la professoressa e critica musicale Elena Biggi Parodi per un approfondimento inconsueto dedicato alla Sinfonia n. 101 in re maggiore “The Clock” (L’orologio) di Joseph Haydn (1732-1809).

Informazioni, biglietti e abbonamenti.

Per quanto riguarda i biglietti saranno acquistabili sul sito https://ivirtuositaliani.vivaticket.it o alla biglietteria in Piazzetta Ottolini, 9. Anche per la Stagione 2024 saranno rinnovate la convenzione con diversi Istituti scolastici della città e della Provincia, offrendo la possibilità ai ragazzi di partecipare alle prove di preparazione dell’orchestra e dei suoi artisti ospiti, nonché di godere, insieme alle famiglie e al corpo docente, dei concerti a tariffe agevolate.

Per reperire informazioni e conoscere il costo dei biglietti e abbonamenti consultare il sito www.ivirtuositaliani.eu , scrivendo una email a segreteria.ticket@ivirtuositaliani.eu o chiamando il numero 392 7178741.