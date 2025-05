Mura Festival a Verona: il programma del lungo weekend

Il Mura Festival di Verona è pronto per un lungo weekend di eventi all’aperto: il programma.

Quattro giorni di eventi per tutti i gusti, un programma tra musica live, cultura popolare, attività per famiglie e scoperta del territorio: dal 30 maggio al 2 giugno, torna il Mura Festival con un lungo weekend all’aria aperta nel suggestivo scenario delle Mura veronesi.

Il programma.

Venerdì 30 maggio – ore 21.

Il festival si apre con il concerto dei Niù Tennici, storica band veronese celebre per il brano “Affitta una Ferrari”. Un mix di ironia, satira e musica coinvolgente che promette di far ballare il pubblico.

Sabato 31 maggio.

Ore 10:00 – Suoniamo Insieme: laboratorio musicale per bambini dai 2 ai 6 anni (prenotazione obbligatoria).

– Suoniamo Insieme: dai 2 ai 6 anni (prenotazione obbligatoria). Ore 17:00 – Trekking urbano con poesia: passeggiata guidata tra San Zeno in Monte, Poiano, Torricelle e Castel San Felice , con letture a cura di Rita Pippa (12 euro, iscrizione entro il giorno prima).

– Trekking urbano con poesia: , con letture a cura di Rita Pippa (12 euro, iscrizione entro il giorno prima). Dalle 19:00 – Gli Amici del Salento: festa popolare con pizzica, musica folk dal vivo e gastronomia tipica del Sud Italia.

– Gli Amici del Salento: e gastronomia tipica del Sud Italia. Ore 21:00 – Finale di Champions League: diretta del match Inter-PSG su maxi schermo a Casa Enriquez.

Domenica 1 giugno – ore 21.

Spazio alla socialità con “Wine To Meet You”, un format che unisce gioco e convivialità per conoscere nuove persone in modo autentico. Fascia d’età consigliata: 25-45 anni.

Lunedì 2 giugno – ore 21.

Il lungo weekend si chiude con il karaoke a Casa Enriquez: microfono aperto e tanta voglia di divertirsi cantando insieme i successi di ieri e di oggi.

