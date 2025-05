Domenica 8 giugno il Mura Festival ospita MuraGolden Walk, evento dedicato ai cani Golden Retriever nel Parco delle Mura.

Domenica 8 giugno il Mura Festival ospita la prima MuraGolden Walk, evento dedicato ai cani Golden Retriever nel suggestivo Parco delle Mura di Verona ed aperto a tutte le razze di cani. Ritrovo previsto per le 8:30 al Bastione di San Bernardino e partenza alle 9 attraverso un percorso di circa due ore che si snoderà lungo le storiche Mura patrimonio Unesco. Accompagnati da esperte guide storico-paesaggistiche e educatori cinofili, si potranno scoprire angoli nascosti della città in un ambiente sicuro per gli animali.

Al rientro, previsto intorno alle 11, ci saranno due momenti di approfondimento aperti a tutti gli amanti dei cani.

Alle ore 11, “Il cane dorato: tra flessibilità, collaborazione e tenacia” con Livio Guerra, educatore e istruttore cinofilo certificato EsCAC che darà tutte le informazioni sui cani razza Golden, fornendo strumenti pratici per valorizzare le sue doti naturali e rafforzare l’intesa con il suo referente.

Alle ore 12 si parlerà di “nutrizione del cane per una vita in salute“, con Mirco Nicolazzo, nutrizionista esperto in alimentazione naturale che spiegherà quanto è importante l’alimentazione per il benessere e la longevità del cane, guidando alla scelta degli alimenti giusti per avere un cane in piena energia, vitalità e salute.

“Occasione per imparare e confrontarsi”.

Lo spazio talk è aperto a tutti, un’occasione per imparare e confrontarsi. Durante l’intera mattinata saranno inoltre presenti stand e aree dedicate alla socializzazione dei cani e al loro relax. “Quest’anno Murafestival si arricchisce di iniziative e opportunità, questa è una proposta originale che siamo sicuri sarà molto apprezzata”, ha detto l’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta.

“Un’iniziativa che conferma l’attenzione dell’amministrazione verso gli animali e ne riconosce il ruolo all’interno della società- afferma il consigliere delegato alla Tutela degli animali Giuseppe Rea-. Una passeggiata inclusiva aperta a tutte le razze, ricordo che al rifugio del cane ci sono circa 200 amici a quattro zampe che aspettano di essere adottati”. Presenti in conferenza stampa l’organizzatrice Alessandra Biti, l’istruttore Livio Guerra e Massimilla Serego Alighieri.

Quote di partecipazione.

Quote di partecipazione:1 cane + 1 accompagnatore: € 15, 2 cani + 1 accompagnatore: € 25, 3 cani + 1 accompagnatore: € 30

L’iscrizione comprende: la camminata guidata, la presenza di educatori cinofili esperti, l’accesso privilegiato ai talk formativi e alle attività post-percorso e uno spazio riservato ai binomi nell’area ristoro ombreggiata e fresca nella parte alta del Bastione di San Bernardino.