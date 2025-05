Con la bella stagione a Verona torna il Mura Festival edizione 2025: cuore degli spettacoli il Bastione di San Bernardino.

Con l’arrivo della bella stagione, Verona si prepara ad accogliere la sesta edizione di Mura Festival, l’appuntamento estivo che animerà la cinta muraria della città con un ricco calendario di eventi all’insegna dell’arte, della cultura, dello spettacolo e dello sport.

Promosso dal Comune di Verona e organizzato da Studioventisette, in collaborazione con DOC Servizi Verona, il supporto di Agsm Aim, Aquardens Terme Verona, Frantoio Salvagno, concessionaria Bendinelli, Forst, Fever Tree e con la media partnership del Gruppo Athesis Spa, Mura Festival nasce con l’obiettivo di valorizzare e rigenerare uno dei patrimoni più suggestivi della città, dove natura e architettura dialogano da secoli.

Il cuore pulsante del Festival è il Bastione di San Bernardino, uno dei punti più affascinanti del sistema fortificato veronese, che torna protagonista dell’estate grazie a una programmazione capace di coniugare intrattenimento, qualità artistica e attenzione al territorio. Nel corso degli anni, il festival si è affermato come un punto di riferimento per la scena culturale cittadina, offrendo un palcoscenico a realtà associative, artisti emergenti ed eccellenze locali.

La presentazione.

Il programma è stato presentato questa mattina dalle assessore alla Cultura, Turismo e Rapporti con l’Unesco Marta Ugolini e alle Manifestazioni Alessia Rotta. Presenti la presidente di Studioventisette Alessandra Biti, Alessandro Formenti di Doc Servizi e direttore artistico del Festival, il presidente di Aps Even Flow Pier Nicola Fazzini e Francesca Salvagno, titolare di Frantoio Salvagno fra gli sponsor dell’evento.

“Una iniziativa che negli anni ha continuato a crescere, ampliandosi in un luogo straordinario – sottolinea l’assessora Marta Ugolini –. Le mura veronesi, da struttura difensiva, si trasformano in un luogo di incontro, di accoglienza, di relazioni, fatto di musica, spettacolo, sport e benessere. Perché Mura Festival è tutto questo, con un programma che si svolge quest’anno dal 23 maggio fino al 3 agosto e che è pensato a tutti, prevedendo proposte dai bambini alle famiglie, dai giovani e agli adulti e anziani. Un programma multidisciplinare che va dalla presentazione di libri a momenti musicali e sportivi. Tante occasioni proposte ai veronesi e non solo, per rendere l’estate più piacevole da vivere anche restando in città”.

Inaugurazione il 23 maggio con un weekend di musica e festa.

In occasione dell’inaugurazione del Mura Festival, il 23 maggio, si parte con una serata all’insegna dell’allegria con l’Irish Party. Dalle 21 i Patricks Irish Band porteranno sul palco l’energia travolgente della musica irlandese. Uno spettacolo coinvolgente tra ritmo, ironia e voglia di stare insieme.

Dall’Irlanda all’America, passando per il Mura Festival: due serate all’insegna della musica folk. Sabato 24 maggio, alle ore 21, spazio al Country Festival con i Tex Band: un viaggio sonoro tra atmosfere western, balli sotto le stelle e sonorità d’Oltreoceano.

Domenica 25 maggio si apre fin dal mattino, alle ore 10, con il Mura Kids, il programma di attività dedicate a bambini e famiglie. A partire dalle 19.30, l’atmosfera si accende con Vinili su Tela & Friends: una serata che celebra l’inizio della stagione del Mura Festival tra musica e creatività, con tanti ospiti alla console, l’artista Stephanie Ocean Ghizzoni e i suoi spettacolari live painting.

Giornate ed eventi speciali.

TEATRO, DANZA E ARTE AL BASTIONE DELLE MADDALENE.

Per la prima volta il cartellone del Mura Festival si connette con l’Estate Teatrale Veronese e in particolare con ETV in Town, per una rassegna di teatro e di danza che si terrà dal 15 al 25 luglio al Bastione delle Maddalene.

La rassegna al Bastione delle Maddalene si apre lunedì 15 e martedì 16 luglio con la prima nazionale di Soirée Renato Simoni, uno spettacolo di e con Luca Scarlini, dedicato a una delle personalità più rilevanti del teatro italiano del Novecento. Critico teatrale, drammaturgo e librettista, Renato Simoni – veronese di nascita – fu protagonista della scena culturale del suo tempo, in dialogo con figure come D’Annunzio, Pirandello e Puccini.

Tra le sue opere più note, la co-scrittura del libretto della Turandot insieme a Giuseppe Adami. Fu anche ideatore dell’Estate Teatrale Veronese, nata nel 1948 con la messa in scena di Giulietta e Romeo al fianco di un giovane Giorgio Strehler. In Soirée Renato Simoni, Luca Scarlini – accompagnato da due allievi dell’Accademia del Teatro Stabile del Veneto – propone un racconto scenico fatto di parole, musica e immagini per restituire la voce e l’eredità di un intellettuale appassionato e ancora oggi attuale. Lo spettacolo è in programma alle ore 21:15 presso il Bastione delle Maddalene.

Dal 19 al 22 luglio 2025, il Bastione delle Maddalene di Verona ospita la prima nazionale di Shakespeare in Dream, ideato e coreografato da Marcella Galbusera per Arte3, in coproduzione con Estate Teatrale Veronese. Lo spettacolo prende ispirazione dall’universo onirico e simbolico del sogno, luogo effimero e magico dove – come nella danza – è possibile reinventarsi, immaginare, rivestire ruoli che nella vita reale spesso restano inespressi.

Al Mura Festival spazio anche a Shakespeare.

Il progetto intreccia il linguaggio del corpo con musica dal vivo, teatro e riflessione sociale, creando uno spazio poetico e inclusivo aperto alla comunità. Shakespeare in Dream nasce infatti come progetto partecipativo, coinvolgendo cittadini over 50, danzatori professionisti con il ruolo di facilitatori, coreografi locali e nazionali, musicisti e consulenti provenienti dal mondo accademico e teatrale. Un’esperienza collettiva che affronta il tema dell’invecchiamento attraverso la danza, promuovendo stili di vita attivi e la partecipazione culturale come strumento per ripensare i concetti di età, trasformazione del corpo, bellezza e virtuosismo. Con il supporto dell’Università di Verona e la collaborazione di figure artistiche e scientifiche, Dream si afferma come un esempio di sperimentazione sociale e culturale, dove arte e benessere si incontrano.

Dal 25 al 27 luglio 2025, al Bastione delle Maddalene di Verona, debutta in prima nazionale Shakespeare in Blood, la nuova produzione di Ersiliadanza con coreografia e regia di Laura Corradi. Ispirato all’universo shakespeariano, lo spettacolo racconta l’amore tra i giovani come forza capace di resistere alla guerra e alla tragedia. Una riflessione poetica e potente che prende forma attraverso danza, teatro e immagini, in un’atmosfera sospesa tra epoche e luoghi indefiniti. Lo spettacolo include anche il cortometraggio Homo homini lupus, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento Culture e Civiltà. Fondata nel 1987, Ersiliadanza è diretta da Laura Corradi, artista formatasi tra Francia e Germania con maestri come Pina Bausch e Carolyn Carlson, oggi tra le protagoniste della scena coreutica italiana.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e tutte le attività sono fruibili previa iscrizione. Il costo dei singoli eventi/attività è disponibile online.