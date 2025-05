Veronafiere, al via il Verona Mineral Show: tre giorni tra le “terre” rare.

Dal 23 al 25 maggio 2025, Veronafiere ospita una nuova edizione del Verona Mineral Show, storica manifestazione dedicata al mondo dei minerali, delle gemme e dei fossili. In programma tra i padiglioni 4 e 5 e nella galleria 4/5, l’evento si estende su oltre 12 mila metri quadrati e accoglie 241 espositori, tra cui quasi cento provenienti dall’estero.

Tra i punti forti di questa edizione, uno spazio espositivo interamente dedicato ai minerali alpini, con esemplari rari come quarzi, ametiste, fluoriti e malachiti, accompagnati da materiali informativi curati dall’Associazione Geologica Mineralogica Veronese.

Per i più giovani, il padiglione 5 ospita un’area esperienziale con laboratori interattivi: si potrà osservare l’ambra al microscopio, scoprire fossili nascosti, esplorare il mondo preistorico e persino vestire i panni di un antico cacciatore.

Non mancano i corsi per adulti, con dimostrazioni di tecniche artigianali e sessioni gratuite di gemmologia a cura della Gold Academy. Sabato 24 maggio, un ciclo di conferenze gratuite approfondirà temi come le meteoriti, le “terre rare” e la ricerca mineralogica in Trentino-Alto Adige.

Orari e biglietti:

L’ingresso è aperto ogni giorno dalle 9 alle 19. Il biglietto costa 10 euro online e 12 in cassa. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni.