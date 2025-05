Nuovo arrivo a Gardaland: Evie Pig debutta a Peppa Pig Land

Peppa Pig Land in festa: Gardaland accoglie la neonata Evie Pig con sorprese e sconti.

Un nuovo arrivo nel mondo della maialina più amata dai bambini Peppa Pig: è nata Evie Pig, e per festeggiare l’evento Gardaland Resort ha deciso di organizzare un intero weekend dedicato a questa speciale occasione.

Sabato 24 e domenica 25 maggio, la coloratissima Peppa Pig Land, unica in Italia e parte integrante del parco dal 2018, accoglierà grandi e piccoli con un programma ricco di sorprese. Durante i due giorni, Peppa sarà affiancata dal fratellino George per incontrare i fan in un meet & greet pensato per scattare foto, scambiarsi abbracci e sorrisi.

Tutti i bambini sono invitati a partecipare portando con sé un disegno di auguri personalizzato da consegnare direttamente ai due protagonisti della giornata. Un gesto semplice che renderà il momento ancora più speciale.

Peppa Pig Land, realizzata sotto licenza di Hasbro, è pensata per i più piccoli, tra i 3 e i 5 anni, e si conferma una delle aree più amate del parco. Due grandi portali colorati introducono i visitatori in un mondo ispirato al celebre cartone animato: si può visitare la casa di Peppa, salire sull’Isola dei Pirati, viaggiare con il Trenino di Nonno Pig e volare sulla Mongolfiera di Peppa.

Oltre alle attrazioni, ci sono giochi all’aperto, spazi interattivi, le immancabili pozzanghere di fango e il negozio tematico del Signor Volpe, che per l’occasione offrirà uno sconto del 10% su tutti gli acquisti effettuati nel weekend.

Peppa Pig è oggi un vero fenomeno globale, trasmessa in 180 Paesi e tradotta in oltre 40 lingue. In Italia è arrivata nel 2008, conquistando milioni di piccoli fan con le sue storie semplici e coinvolgenti.