Verona, l’estate è sport: Al via la Boulevard Cup

Boulevard Cup 2025: oltre 500 atleti attesi a Verona per il festival dello sport.

Torna a Verona il festival dello sport, dopo il successo dello scorso anno: è la Boulevard Cup 2025 che si prepara a una seconda edizione ancora più ricca e coinvolgente. L’evento si terrà dal 9 al 28 giugno, ogni giorno dal lunedì al venerdì, allo Sports Center Verona in Via Giordano Corsini 5.

La Boulevard Cup non è solo un torneo: è un vero e proprio festival dello sport e del divertimento. La prima edizione aveva già fatto segnare numeri importanti – oltre 400 atleti, 80 squadre e più di 200 partite ufficiali tra padel, calcio a 7 e beach volley – ma quest’anno l’ambizione è quella di superarsi. L’edizione 2025 punta infatti a coinvolgere oltre 500 partecipanti, con più di 100 squadre e un programma ampliato sia per le discipline sportive sia per l’intrattenimento.

Novità.

La novità più attesa è l’introduzione del basket 3 contro 3, che si aggiunge alle discipline già presenti: padel (maschile e femminile), calcio a 5, beach volley a 2 e a 4. Il campo da basket, ispirato agli scenari urbani dei videogame più famosi, promette sfide spettacolari e grande partecipazione.

Ma la Boulevard Cup è molto più di una semplice competizione sportiva. Ogni sera lo Sports Center Verona si trasformerà in un villaggio dell’intrattenimento, con area food & drink, musica dal vivo, dj set, karaoke e attività per tutte le età.

Iscrizioni.

Le iscrizioni per partecipare alla Boulevard Cup 2025 sono già aperte e si chiuderanno il 2 giugno.