Verona dice basta agli animali nei circhi e aggiorna le regole edilizie

Verona senza catene: le delibere che influiranno su animali, edilizia green e salute.

Via libera dal Consiglio Comunale per circhi Senza gabbie, edilizia green, salute e benessere: Verona cambia volto con un voto storico.

Un passo avanti per il benessere animale.

Verona prende posizione contro l’uso degli animali negli spettacoli. Con un voto unanime, il Consiglio Comunale ha approvato la mozione del consigliere Giuseppe Rea (Verona 5 Stelle) per superare l’impiego di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. L’obiettivo è chiedere al Governo una riforma del settore e promuovere esibizioni senza animali.

La mozione prevede anche che gli animali attualmente detenuti vengano trasferiti in rifugi sicuri e santuari, evitando la vendita all’estero. Inoltre, si propone di destinare i fondi pubblici oggi assegnati ai circhi con animali alla riconversione degli spettacoli in forme più etiche e sostenibili.

Edilizia più green e accessibile.

Approvata anche la revisione del Regolamento Edilizio Comunale. La vice sindaca Barbara Bissoli ha presentato la delibera che aggiorna le norme edilizie per renderle più moderne, sicure e attente all’ambiente. Le modifiche seguono le nuove direttive su rischio alluvioni, transizione ecologica e lotta all’inquinamento luminoso.

Un punto forte riguarda l’accessibilità: sono stati inseriti nuovi standard basati sulla normativa europea per favorire un “design per tutti”, ossia edifici più inclusivi e fruibili anche da persone con disabilità. Tra le novità più concrete: incentivi per chi installa impianti che non usano combustibili fossili (-20% sui contributi di costruzione) o sistemi di recupero dell’acqua piovana (-10%). Obbligatoria, infine, la raccolta dell’acqua piovana nelle nuove costruzioni per usi non potabili, come innaffiare giardini e pulire cortili.

Sviluppo urbano in Borgo Milano.

Via libera anche alla delibera urbanistica per l’area di Borgo Milano, tra via Gobetti e via Fiumi. Il Consiglio ha approvato l’aggiornamento tecnico per la valutazione ambientale (VAS e VINCA) del Piano Urbanistico Attuativo già adottato a gennaio. I prossimi passi saranno condivisi con la Regione Veneto.

Climatizzazione rotta negli uffici scolastici: si cerca una soluzione.

Il consigliere Nicolò Zavarise (Lega) ha chiesto chiarimenti sul malfunzionamento dell’aria condizionata negli uffici scolastici di via Bertoni. La vicesindaca Bissoli ha spiegato che il Comune sta trattando con il proprietario dell’edificio per rinnovare il contratto o trovare una sede alternativa. Intanto, è in corso l’intervento per sistemare l’impianto.

Strade, sicurezza e autovelox.

Durante il Consiglio, si è discusso anche di sicurezza stradale. Il consigliere Salvatore Papadia (Forza Italia) ha chiesto una segnalazione più visibile per l’autovelox in tangenziale. Il consigliere Michele Bresaola (PD) ha risposto che “il dispositivo è già ben visibile e ha salvato molte vite”. Proposto e approvato l’avvio di un tavolo tecnico sul tema.

Focus sociale e salute pubblica.

Tre consigliere comunali – Chiara Stella, Paola Poli e Carla Padovani – hanno ricordato le iniziative di solidarietà dell’Amministrazione per i bambini vittime della guerra a Gaza. Anna Maria Molino, in rappresentanza della rete “Città Sane – OMS”, ha invece parlato della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio. Il focus 2025 sarà sulla manipolazione del marketing del tabacco verso i giovani. Preoccupanti i dati: un ragazzo su quattro tra i 14 e i 17 anni fuma, e il primo contatto con il fumo avviene ormai a 13 anni.

Altri interventi.

Infine, la consigliera Maria Fiore Adami (Fratelli d’Italia) ha espresso solidarietà ai tifosi del Napoli aggrediti la scorsa settimana. Il consigliere Rossi ha evidenziato la chiusura del Centro di Comunità di via Velino e il basso successo dell’ultima edizione di Sport Expo.

