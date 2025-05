Momenti di paura alla pizzeria Assaporito di viale del Lavoro a Verona, aggressione durante la festa per lo scudetto del Napoli.

Attimi di paura alla pizzeria Assaporito di viale del Lavoro, a Verona: venerdì sera, intorno alla mezzanotte, un gruppo di circa trenta persone incappucciate ha fatto irruzione davanti nel locale aggredendo i clienti che erano radunati all’esterno del locale per celebrare la vittoria dello scudetto del Napoli.

Gli aggressori, secondo il racconto del titolare della pizzeria ai microfoni di Telearena, avrebbero colpito alcuni presenti con schiaffi, generando il panico tra chi era presente in quel momento. Provvidenziale l’intervento proprio dello stesso titolare, che ha immediatamente aperto le porte del locale per mettere in salvo quante più persone possibile, compresa un bambina che si trovava lì con il padre. Dopo qualche minuti, gli aggressori se ne sono andati facendo perdere ogni traccia.

Sul posto sono successivamente intervenute le forze dell’ordine per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini, anche grazie alle telecamere di sorveglianza. Restano ancora ignote le motivazioni dell’aggressione.