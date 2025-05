Dal 2 al 20 giugno al Parco Santa Toscana torna il Festival Veronetta#SpazioTeatroGiovani.

Dal 2 al 20 giugno il parco Santa Toscana ospita la quinta edizione del Festival di Teatro di giovani per giovani – Veronetta#SpazioTeatroGiovani, appuntamento conclusivo dei laboratori teatrali curati da Spazio Teatro Giovani con la direzione artistica di Silvia Masotti e Camilla Zorzi.

Sul palco oltre 170 ragazze e ragazzi dai 9 ai 34 anni, protagonisti non solo degli spettacoli ma anche dell’organizzazione del Festival, che si conferma come evento di cittadinanza attiva e partecipazione giovanile. L’accesso agli spettacoli è gratuito su prenotazione via mail (posti assegnati in ordine di arrivo). Tutte le serate sono a offerta libera.

Programma al Parco Santa Toscana (ore 21.30).

2 giugno.

IL PARCO – In una notte di mezza estate.

Adattamento da Shakespeare. Un gruppo dai 14 ai 17 anni riflette su identità, diversità e incontro.

3 e 4 giugno.

1984/2024.

Tratto dal romanzo di Orwell, con ragazze/i dai 16 ai 21 anni. Un’indagine teatrale su pensiero critico e identità collettiva.

8 e 9 giugno.

Antigone in classe – variazioni di Antigone tra mito e attualità.

Con ragazzi dai 15 ai 20 anni. Un confronto tra mito e presente.

12 e 13 giugno.

Giovinette.

Ispirato alla prima squadra femminile di calcio nell’Italia fascista. Con giovani dai 20 ai 25 anni. Alla serata del 12 giugno partecipa Emanuela Guizzon, nipote di Tina Anselmi, per un dialogo con il pubblico.

15 giugno.

Serata di cinema con Vivevisioni – progetto Ri-Ciack.

18, 19, 20 giugno.

Dagenham, 1968.

Ragazzi dai 22 ai 35 anni raccontano il primo sciopero femminile per la parità salariale in Inghilterra.

Spettacolo speciale.

Tra due mondi – Un altro Romeo un’altra Giulietta.

Da Sofocle, Shakespeare, Attar e testi del Medio Oriente. Due giovani, di origini israeliane e palestinesi, sfidano l’odio e il conflitto in nome dell’amore.

Tema dell’edizione 2025: Identità.

Un percorso condiviso per interrogarsi, attraverso il teatro, su ciò che siamo e sul nostro rapporto con gli altri e con il mondo.

Il Festival è promosso con il sostegno del Comune di Verona – Assessorato alle Politiche Giovanili, la Fondazione Banca Popolare di Verona, Associazione Mine Vaganti, Otto per Mille della Chiesa Valdese, Fondazione ATV, Prisma Studio e Farmacia San Paolo.