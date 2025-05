Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Nel bacino del Mediterraneo si estende un braccio di alta pressione sub tropicale con cuore continentale caldo. Questa figura pare al momento, transitoria, pertanto ci protegge per tutto il fine settimana, poi dovrebbe giungere aria più umida e fresca atlantica.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato giornata in fotocopia con tanto sole, la primavera si chiude con un caldo estivo. Nel pomeriggio potrebbero presentarsi delle nuvole di poco conto, i venti sono deboli e le temperature in ulteriore aumento e con massime sopra i 30°.

Per domenica prosegue la fase calda estiva con un’altra giornata splendida e quasi interamente serena. Solo dal tardo pomeriggio è atteso un lieve aumento della nuvolosità. In questa festività si dovrebbe registrare la temperatura più alta di questa fase, venti molto deboli.

Tendenza.

Il cielo si presenta variabile a tratti nuvoloso ma non dovrebbero esserci precipitazioni, le temperature iniziano a calare. Il resto della settimana dovrebbe trascorrere all’insegna del tempo stabile ma meno caldo di questo fine settimana, per un’estate pronta al via.