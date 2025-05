L’impresa di Cristian Gamberoni, 53 anni: da Bure, Valpolicella, fino a Londra a bordo del suo fedele motorino “Sì” Piaggio.

Da Bure, piccola frazione in Valpolicella, fino a Londra su un vecchio motorino Piaggio “Sì” del 1994: è l’impresa sorprendente di Cristian Gamberoni, 53 anni, responsabile di produzione in un’azienda di moda. L’idea è nata quasi per gioco durante una visita alla figlia Sara, studentessa ad Aldershot, in Inghilterra: “Quasi quasi la prossima volta vengo in motorino”, le ha detto. La risposta provocatoria della ragazza – “Tanto non ce la farai mai” – ha acceso la scintilla.

Pronti via. Così, il 24 aprile scorso, Cristian è partito per un viaggio di oltre 1.800 chilometri in otto tappe, attraversando l’Italia, l’Austria, la Germania e la Francia. A bordo del suo fidato “Sì”, ha superato problemi meccanici (tra cui la rottura del variatore), affrontato intemperie e paesaggi europei fino a raggiungere Londra, dopo un breve passaggio sotto la Manica in treno, e infine Aldershot, dove ha riabbracciato figlia e nipote.

Non è la sua prima impresa: in passato aveva già raggiunto Roma e l’Austria su ciclomotori d’epoca. Ma questa volta, spiega, la motivazione era speciale: “A volte basta un semplice “non ce la farai mai” per risvegliare lo spirito d’avventura”. L’intera esperienza è stata documentata sul suo profilo Instagram, ironicamente intitolato “Sighevao”.