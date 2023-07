Al Teatro Romano di Verona Rumors Festival: weekend con Manuel Agnelli e Lindsey Stirling.

Un weekend all’insegna della musica al Teatro Romano di Verona: questa sera, sabato 8 luglio, sul palcoscenico Manuel Agnelli con il suo primo lavoro da solista. E domani, domenica 9 luglio, la prima data italiana di Lindsey Stirling. Il sipario si alza su Rumors Festival, sezione musicale dell’Estate Teatrale Veronese, realizzata dal Comune di Verona – Assessorato alla Cultura in collaborazione con IMARTS, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto.

“La musica è elemento essenziale di un festival multidisciplinare come l’Estate Teatrale Veronese – spiega il direttore artistico Carlo Mangolini -. Dopo anni complicati anche per gli artisti, siamo felici di riportare in città grandi proposte musicali internazionali, gioielli da non perdere”.

“Rumors 2023 è dedicato al musicista giapponese Ryūichi Sakamoto – afferma Elisabetta Fadini, ideatrice e curatrice di Rumors-, che nella sua carriera ha saputo raccontare la musica attraverso l’intelligenza, un buon auspicio per le avanguardie musicali e la qualità artistica”.

Si comincia con Manuel Agnelli.

Questa sera, sabato 8, quindi, spazio a Manuel Agnelli, artista poliedrico e inesauribile sperimentatore delle sette note. Polistrumentista, produttore discografico e personaggio televisivo, nonché fondatore e frontman del gruppo alternative rock Afterhours, ma anche autore di colonne sonore. A Verona presenta il suo primo lavoro da solista ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’. Un lavoro obliquo, scritto con la voglia di esprimere la propria libertà e urlarla al mondo con forza. Dopo 35 anni di attività, densi di sconfitte e rivincite, di difficoltà e straordinari successi, non era affatto scontato un risultato così riuscito per un artista da sempre fuori dagli schemi.

Il 9 luglio Lindsey Stirling ipnotizzerà il pubblico con le sue evoluzioni al violino. Dalla suggestione della trance ai vigori ritmici della dupstep, fino a planare su epiche orchestrazioni, passando per country e pop, la musicista statunitense ha lanciato veri e propri incantesimi musicali, espressi anche attraverso un intrigante uso performativo del corpo. Ultimi biglietti in vendita su www.ticketone.it o a teatro, nelle sere di spettacolo