Settimana della cultura d’impresa, le iniziative in provincia di Verona

Le iniziative in provincia di Verona per la Settimana della cultura d’impresa.

E’ in corso di svolgimento la Settimana della Cultura d’Impresa, la rassegna di eventi promossa da Confindustria e Museimpresa. Un ricco e articolato programma di iniziative per scoprire l’immenso patrimonio culturale custodito all’interno di grandi, medie e piccole imprese italiane.

Il tema di quest’anno “Mani che pensano. Intelligenza artificiale, arte e cultura per il rilancio dell’impresa” mette in evidenza il ruolo delle imprese italiane, non solo motori economici, ma anche soggetti sociali e culturali, protagonisti delle trasformazioni dettate dalla digital economy e dall’Intelligenza Artificiale.

Saranno più di 100 le iniziative organizzate dagli archivi e nei musei d’impresa italiani diffusi in tutto il territorio nazionale (è possibile consultare il palinsesto sul sito di Museimpresa.

Le iniziative in provincia di Verona.

Visita guidata al Museo Nicolis, custode del passato, protagonista del futuro domenica 24/11 ore 15.30 – 17.00 , in via Postumia, 71 (Villafranca di Verona) 0-18 omaggio, adulti 14 euro, ridotto 12 euro. La prenotazione è obbligatoria.

Il Museo Nicolis custode del passato, protagonista del futuro: l’ingegno dell’uomo attraverso un secolo di innovazione tecnologica. Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona aderisce alla XXIII Settimana della Cultura d’Impresa (14-28 novembre 2024), offrendo agli ospiti una visita guidata gratuita con l’ingresso omaggio per i partecipanti di età compresa 0-18. Sarà un’occasione unica per ripercorre l’evoluzione tecnologica nel XX secolo, attraverso modelli iconici di auto, moto e bici d’epoca simboli di un’Italia visionaria. Ogni opera esposta racconta una storia fatta di innovazione ed eccellenza tecnica, espressione del tipico “fare” italiano a cui ancora oggi tutto il mondo si ispira anche attraverso i nuovi sistemi di simulazione artificiale. Per prenotare chiama il numero +39 045 6303289 o scrivi a info@musenicolis.com.

Museimpresa.

Museimpresa, l’Associazione Italiana degli Archivi e dei Musei d’Impresa, fondata nel 2001 per iniziativa di Assolombarda e Confindustria, riunisce musei e archivi di oltre centoquaranta imprese italiane, accomunate dall’idea che le aziende, le fabbriche, le società di servizi siano luoghi dove il passato e il futuro s’incontrano e in cui la cultura d’impresa, tra testimonianza e innovazione sia un asset fondamentale di competitività.

Il presidente di Museimpresa, Antonio Calabrò: “Le imprese, nel corso del tempo, si sono radicalmente trasformate ed è proprio questa trasformazione a sollecitare un nuovo racconto, una diversa e più pertinente rappresentazione dell’impresa stessa. Le imprese devono imparare ad aprirsi e a essere trasparenti. A caratterizzarsi, nelle neofabbriche ad alta tecnologia, come “mani che pensano”. A vivere una nuova stagione produttiva con evidenti connotazioni culturali e a costruire virtuose ipotesi di crescita che leghino la memoria con il futuro, la consapevolezza della propria storia con i valori dell’innovazione continua. L’innovazione, così, si caratterizza come un percorso a tutto tondo, soprattutto adesso che si entra nel vivo delle nuove sfide”.