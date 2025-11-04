Nasce a Verona Newport & Co spa, una nuova holding d’investimento: “Modello innovativo per l’Italia”.

Nasce a Verona Newport & Co spa, una nuova holding d’investimento dedicata alle operazioni di corporate carve-out e divestiture, frutto della joint venture tra Newport Investments e il fondo statunitense Hampton River Partners, con sede ad Austin (Texas).

L’iniziativa, ideata da Tom Van der Haegen, esperto di private equity e ristrutturazioni aziendali, parte con un capitale iniziale di 30 milioni di euro messo a disposizione da Hampton River Partners. La società avrà il proprio quartier generale operativo nel capoluogo scaligero e punta a diventare il punto di riferimento europeo per l’acquisizione e lo sviluppo di aziende scorporate da grandi gruppi.

Newport & Co rappresenta un modello innovativo per l’Italia: sarà infatti la prima holding a capitale permanente ad adottare una strategia da “serial acquirer”, reinvestendo gli utili per sostenere nel lungo periodo le società acquisite, senza obiettivi di vendita nel breve termine.

“Newport & Co nasce dall’idea che i corporate carve-outs meritino una casa permanente”, ha spiegato Van der Haegen. “Investiamo capitale proprio e diamo piena autonomia ai manager locali, creando valore duraturo”. Per l’avvio dell’operazione, Newport Investments si è avvalsa dello studio Bonafè Grifoni Associati per gli aspetti fiscali e corporate e di Almaled per i profili legali. Hampton River Partners è stata assistita da Simmons & Simmons con un team guidato da Marco Muratore e Raghav Ghai.

La prima acquisizione è attesa entro novembre 2025, segnando così l’ingresso di Verona nel panorama europeo delle grandi operazioni di investimento industriale di lungo periodo.