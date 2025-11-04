L’annuncio della società Hellas Verona: avviato l’iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell’area dell’attuale Bentegodi.

Nuovo stadio al posto del Bentegodi, ad annunciare la novità è la stessa società Hellas Verona: “Verona – Hellas Verona FC è lieto di annunciare di aver avviato l’iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell’area dove è situato lo Stadio Marcantonio Bentegodi – si legge nella nota diramata dalla società gialloblù -. Il Club, assieme a HV1903, LLC (società controllata interamente dalla proprietà del Club e costituita allo scopo di esplorare le opportunità di sviluppo del nuovo impianto), ha presentato lo studio di fattibilità del progetto presso gli uffici tecnici del Comune di Verona. Questo è il primo step di un lungo processo che vedrà fortemente impegnato il Club e la sua proprietà, Presidio Investors, accanto ai rappresentanti dell’amministrazione cittadina e del governo”.



Quello dell’Hellas Verona è un progetto che ha come obiettivo quello di “consegnare ai tifosi gialloblù un impianto all’altezza delle loro aspettative e delle loro aspirazioni, in linea con i più elevati standard internazionali”.

Zanzi: “Primo passo di un processo complesso”.

“Siamo orgogliosi di essere ufficialmente entrati nella prima fase di questo complesso processo. A nome della proprietà desidero assicurare i tifosi dell’Hellas e la città di Verona che saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per realizzare uno stadio capace di coniugare la tradizione della grande famiglia gialloblù con i requisiti e i servizi che un impianto moderno deve garantire”, ha dichiarato il presidente esecutivo dell’Hellas Verona Italo Zanzi. “Abbiamo effettuato un investimento significativo per realizzare e consegnare uno studio di fattibilità che costituisca le basi per il successo del progetto. Siamo consapevoli che ci attende un duro lavoro, ma con un team qualificato di esperti saremo impegnati a costruire uno stadio che supporterà la crescita del Club dentro e fuori dal campo”, ha concluso Zanzi.

La tempistica della presentazione dello studio di fattibilità da parte dell’Hellas Verona rispetta la timeline di Figc e Uefa per le valutazioni che saranno fatte in vista degli Europei del 2032, un evento che la società considera un’importante opportunità per Verona e per l’Italia.