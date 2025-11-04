Un 46enne è stato arrestato per spaccio al casello dell’A4 di Peschiera: in auto sono stati trovati 9 grammi di cocaina.

Nel corso di un servizio di pattugliamento, nei pressi del casello autostradale dell’A4, i carabinieri di Peschiera del Garda, hanno arrestato in flagranza un uomo di 46 anni, trovato in possesso di cocaina destinata allo spaccio. L’operazione è scattata giovedì sera, 30 ottobre, quando i carabinieri hanno fermato un’auto per un controllo di routine con due persone a bordo.

L’atteggiamento nervoso dei passeggeri ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare. All’interno degli effetti personali di uno degli occupanti è stato rinvenuto un involucro di cellophane contenente circa 9 grammi di cocaina. Già noto alle forze dell’ordine, il 46enne è stato immediatamente arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Il giorno dopo, venerdì 31, il 46enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto, rinviato l’udienza a marzo 2026 e disposta la liberazione.