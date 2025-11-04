Giornata record quella del 3 novembre all’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento: in 24 ore nati 20 bambini”.

Ieri, 3 novembre, giornata record all’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento: in 24 ore sono nati 20 bambini, 14 maschi e 6 femmine. Il funzionamento delle 11 sale parto è stato garantito dal personale sanitario in servizio nei tre turni.

Stanno bene tutte le mamme e i loro bambini, nati con 13 parti naturali e 5 tagli cesarei. Due le mamme che hanno avuto parti gemellari e due i neonati prematuri, che come da prassi stanno ricevendo le cure della Terapia intensiva neonatale.

Il picco di nascite è stato regolarmente gestito dal personale in servizio nelle due unità di Ostetricia e Ginecologia, dirette rispettivamente da Stefano Uccella e da Valentino Bergamini. Le équipe che si sono avvicendate erano composte da medici, specializzandi, anestesisti, neonatologi e naturalmente le ostetriche, che sono sei nel turno di mattina e cinque per ogni turno di pomeriggio e di notte.

L’ultimo picco di nascite nel 2025, prima della notte scorsa, è stato il 20 agosto con 14 nuovi nati. Le Unità operative di ostetricia e Ginecologia hanno ovviamente garantito anche tutte le normali attività del Pronto soccorso ostetrico e ginecologico e della Neonatologia.

In foto al centro da sx Desiree Merlini caposala Sale parto, dott Bergamini, prof Uccella e tre delle neomamme Michela Greppi con Margherita e Leonardo, Maria Kolomiets con Damiano, Federica Ambrosi con Gabriele, il personale medico, ostetrico e Os delle due Unità

“Grande soddisfazione per tutti”.

Callisto Marco Bravi, Dg Aoui Verona: “Quando la fatica quotidiana si conclude con notizie positive come questa, è una grande soddisfazione per tutti. Per le ostetriche che, come sempre, hanno dimostrato grande professionalità e dedizione, e per tutto il personale sanitario in servizio. La capacità organizzativa, le strutture e la resilienza dei dipendenti fanno dell’Ospedale della donna e del bambino un grande presidio sanitario, capace di far fronte a tutte le urgenze”.

Prof. Stefano Uccella, direttore Ostetrica e Ginecologia: “Ricorderemo la giornata di ieri con 20 parti in sole 24 ore dalla mezzanotte del 2 novembre a quella del 3. È stata una grande soddisfazione sia per noi professionisti che per le mamme. Tutti i parti sono andati bene e non c’è stata nessuna criticità. Possiamo dire con orgoglio che le strutture sono state certamente messe sotto pressione ma hanno retto perfettamente. L’Ospedale della donna e del bambino è fatto per sostenere situazioni come questa. Tutto è andato nel migliore dei modi e oggi siamo qui a raccontare questa bella notizia”.

Dott. Valentino Bergamini, direttore Ostetricia e Ginecologia B: “Possiamo dire che è stato un test da sforzo superato in maniera brillante, ma naturalmente i parti non sono tutti prevedibili. Per questo i miei complimenti vanno a tutto il personale ostetrico, infermieristico e in generale. Il lavoro è stato notevole, ma tutto è andato in maniera perfetta. Vorrei sottolineare anche un aspetto romantico, non per niente mi chiamo Valentino: 9 mesi fa c’è stato San Valentino, questa potrebbe essere la probabile causa del picco di nascite”.