Frena il progetto Intel a Vigasio, il colosso americano adesso ci pensa su

Intel a Vigasio, frena il progetto.

Sembra frenare, almeno per il momento, il progetto della “factory” Intel a Vigasio: un mega investimento da 5 miliardi di euro per un centro di packaging e produzione back-end da far nascere in Italia. E la scelta sarebbe tra le località di Vigasio, nel Veronese, e Volpiano e Settimo Torinese, che si trovano in Piemonte.

Proprio ieri era arrivato dal consiglio regionale del Veneto il via libera, all’unanimità, alla risoluzione che impegna l’amministrazione Zaia a fare tutti gli sforzi necessari per favorire l’insediamento del colosso americano proprio a Vigasio.

Negli ultimi giorni però dagli Usa arrivano voci discordanti. O meglio, la questione sarebbe stata tolta dall’elenco delle priorità di Intel. Almeno per il momento. Anche per problemi già tristemente noti legati a inflazione e rincari delle materie prime.