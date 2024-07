Bioparco di Torino verso l’acquisizione del Parco Natura Viva di Bussolengo

Bioparco Zoom di Torino ha completato il primo step per l’acquisizione del Parco Natura Viva di Bussolengo.

Il Bioparco Zoom di Torino e il Parco Natura Viva di Bussolengo hanno firmato l’accordo preliminare per un riassetto societario che si concluderà con il closing previsto ad ottobre 2024. Il parco zoologico sul lago di Garda confluirà nella società del Bioparco torinese, rafforzando brand, valori e mission del gruppo. Un passo significativo possibile grazie all’impegno comune nella tutela della biodiversità, nella salvaguardia delle specie a rischio di estinzione e nell’educazione.

L’unione dei due parchi zoologici, tra i più importanti d’Italia, che già oggi raggiungono insieme un pubblico di oltre un milione di visitatori, permetterà di potenziare progetti e investimenti, offrendo esperienze educative e di intrattenimento di alto valore. Un cambio di passo che renderà ancor più significativa la conservazione delle specie a rischio di estinzione anche grazie alla sinergica collaborazione delle due Fondazioni (Fondazione Zoom e Fondazione Arca), che offriranno un sostegno potenziato ai progetti in situ ed ex situ su tematiche zoologiche e ambientali.

“Risultati ancora più ambiziosi”.

“Questa operazione – dichiara Umberto Maccario, Ceo di Zoom Torino – ci permetterà di mettere a fattor comune i punti di forza che da sempre caratterizzano i due parchi, consentendoci di raggiungere risultati ancor più ambiziosi. Tra gli obiettivi che ci siamo posti nel medio termine vi sono il superamento del milione e mezzo di visitatori consolidati annui, con conseguente incremento di valore per tutti gli stakeholders e per il territorio attraverso la crescita degli investimenti, l’ampliamento degli organici e lo sviluppo di progetti di conservazione. Ciò consentirà di potenziare la mission di entrambe le strutture, divenendo uno dei più importanti attori dello scenario italiano nella divulgazione naturalistica e sensibilizzazione della pubblica opinione sul tema della conservazione della biodiversità”.



“Siamo entusiasti di unire le forze con Zoom Torino – afferma Cesare Avesani Zaborra, Ceo del Parco Natura Viva di Bussolengo, di cui è volto e anima e che resterà nel ruolo di guida strategica zoologica e formativa dell’intero gruppo -. L’Europa sta investendo molto per rendere i parchi zoologici sempre più sinergici all’agenda 2030 della sostenibilità. Pertanto, questa azione potenzierà 6 dei 17 obiettivi previsti, ai quali si aggiungeranno l’inclusività e la sostenibilità economica, garanzia di un futuro prospero”.