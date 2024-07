Controllo di vicinato a Verona, fissato il prossimo appuntamento

Controllo di vicinato a Verona, prossimo appuntamento a Quinto.

Proseguono gli incontri nei quartieri di Verona per la presentazione del progetto “Controllo del vicinato” e la sicurezza del quartiere, per prevenire e combattere le truffe agli anziani, fornendo consigli e indicazioni pratiche per la cittadinanza. L’appuntamento è per mercoledì 17 luglio alle 19 nella Sala Circoscrizionale di Via Valpantena a Quinto.

Interverranno l’assessora alla Sicurezza, Legalità e Trasparenza Stefania Zivelonghi, insieme al vcecommissario della polizia locale Federico Bonfioli e alla presidente della Circoscrizione 8^ Claudia Annechini.

Il progetto, avviato nell’estate del 2023, è il risultato della collaborazione tra l’amministrazione e le forze dell’ordine per dare risposte concrete alla cittadinanza sui temi della sicurezza e del presidio del territorio.