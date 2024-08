Affittano case di lusso sul Garda, finiscono in Borsa con Emma Villas.

Emma Villas ha acquisito integralmente Domus Rental, un’azienda veronese specializzata nel settore degli affitti turistici di case di lusso. Questa operazione, segna un’importante espansione per Emma Villas, già quotata su Euronext Growth Milan e nota per la sua leadership in Italia nel mercato delle ville e dimore di lusso.

Domus Rental, attiva dal 2013, gestisce attualmente un portafoglio di 72 proprietà tra ville e appartamenti, situati a Verona e lungo il lago di Garda, un’area rinomata per il turismo. Questo acquisizione arricchisce ulteriormente l’offerta di Emma Villas, che già controlla oltre 600 proprietà su tutto il territorio italiano.

Nel 2023, Domus Rental ha visto un incremento significativo del proprio fatturato, raggiungendo i 2.054.469 euro, con una crescita del 34% rispetto all’anno precedente.