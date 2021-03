Zaia anticipa la possibile riapertura delle scuole in Veneto e anche a Verona.

Se dalla prossima settimana il Veneto tornerà arancione, le scuole potrebbero riaprire anche a Verona già lunedì. Perlomeno per i più piccoli, fino alla prima media. Lo ha detto il presidente della giunta regionale Luca Zaia nel consueto punto stampa del giorno, nel corso del quale ha reso noto i numeri di contagi e decessi. “Se venerdì ci classificano in area arancione non è improbabile, anzi spero, che le scuole riusciamo ad aprirle. Ovviamente per le superiori e le due medie resta il criterio dei 250 positivi su 100mila per distretti scolastici”.

Intanto però la situazione per gli ospedali del Veneto peggiora. Lo stesso Zaia ha annunciato una nuova stretta: “Nel fine settimana ci sarà l’applicazione del piano di sanità pubblica con le prime restrizioni perché i covid point vanno verso la saturazione. Di sicuro garantiremo le urgenze, i punti nascita e i pazienti oncologici, ma altre attività cercheremo di concentrarle”.

Per quanto riguarda i vaccini il governatore ha anticipato la messa a punto del nuovo portale: “Sperando di fare tesoro dell’esperienza, tutti i sindaci si sono messi a disposizione, soprattutto per gli over 80 e i fragili. Oltre al portale nuovo per la prenotazione stiamo valutando un call center e un numero verde. Stiamo anche incrementando le vaccinazioni, entrano a supporto già da questo fine settimana i 1300 specializzandi che abbiamo in Veneto”.

