Vitello cade nel canale: lo spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco – VIDEO

Lo spettacolare salvataggio di un vitello caduto in un canale di scolo a Occhiobello, in provincia di Rovigo.

Alle 11.30 di sabato 16 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in una proprietà agricola nei pressi di via 25 Aprile a Occhiobello, in provincia di Rovigo, per un vitello caduto in un canale di scolo e impossibilitato a venire fuori per l’infangamento.

Le squadre accorse da Castelmassa e Rovigo anche con l’autogrù, sono riuscite a imbragare il bovino, non senza difficoltà per l’irrequietezza dell’animale, riuscendo a tirarlo fuori dalla melma e dal fossato. Le operazioni di recupero sono terminate dopo circa due ore.