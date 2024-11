Torna a Verona la fiera per collezionisti: al via Veronafil 2024.

Torna la fiera per collezionisti, al via Veronafil 2024: dal 21 al 23 novembre Verona diventa il centro italiano per gli appassionati di filatelia, numismatica, cartoline, libri antichi e hobbistica militare. Si tratta della fiera che accoglie collezionisti e curiosi da tutta Italia. L’evento è alla Fiera di Verona, Padiglione 9.

Organizzata due volte all’anno, a maggio e a novembre, Veronafil si è affermata come una delle più grandi fiere dedicate al collezionismo. Questo evento attira a ogni edizione, centinaia di espositori e migliaia di appassionati, rendendo Verona una tappa obbligata per chi cerca pezzi unici o vuole ampliare la propria collezione.

L’evento è organizzato dall’Associazione Filatelica Numismatica Scaligera fondata il 2 luglio 1933. La sua mission è quella di promuovere la cultura del collezionismo a Verona, ispirandosi ai gloriosi signori della città, i Della Scala, che la governarono per oltre un secolo.

L’obiettivo principale era creare uno spazio per scambiare francobolli e monete, offrire risorse specialistiche come biblioteche e riviste, e garantire l’autenticità dei pezzi più preziosi. Oggi, con più di 200 soci attivi, l’associazione è una delle più importanti realtà italiane nel settore del collezionismo, nonché la più prestigiosa nel territorio veronese.